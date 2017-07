Malta akkoord met homohuwelijk

Het parlement van het katholieke Malta heeft woensdagavond ingestemd met een wetswijziging die het homohuwelijk toestaat. Maar één parlementariër van het in totaal 67 leden tellende kabinet stemde tegen, meldt Reuters.

Premier Joseph Muscat had tijdens zijn verkiezingscampagne beloofd dat dit de eerste wet zou worden waar het parlement over zou stemmen in zijn nieuwe termijn. In de officiële lezing van de huwelijkse voorwaarden worden enkele woorden veranderd in genderneutrale termen. Zo wordt er tijdens de trouwplechtigheid niet langer gesproken over ‘man en vrouw’, maar van ‘echtgenoot’.

Muscat won begin juli de verkiezingen op het rooms-katholieke eiland en beloofde om zich in zijn tweede termijn verder in te zetten voor gelijkheid in de samenleving. Hij wil voorkomen dat inwoners in categorieën worden ingedeeld. De berichten dat deze nieuwe wet ook het einde zou betekenen van Vaderdag en Moederdag, lachte Muscat weg.

De afgelopen jaren is er meer progressieve wetgeving doorgevoerd op het eiland. Zo is het sinds 2011 toegestaan om te scheiden en is geregistreerd partnerschap sinds 2014 mogelijk. Malta is het 24e land in de wereld waar het homohuwelijk wordt uitgevoerd. In juni ging ook Duitsland akkoord.