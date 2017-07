Macron wil Trump uit zijn isolement halen

Emmanuel Macron houdt van verrassingen. Toen het Élysée bekendmaakte dat Donald Trump 14 juli eregast zou zijn op de Franse nationale feestdag, was het ongeloof groot. Na de energieke handdruk bij de Navo in mei en het Franse online activisme (‘Make our planet great again’) toen Trump de Verenigde Staten uit het klimaatakkoord had teruggetrokken, dachten zelfs Franse diplomaten niet dat de Amerikaanse president de uitnodiging zou accepteren. Dat hij dat wél deed, werd in Parijs gevierd als een diplomatiek succes.

Maar waarom eigenlijk? Waarom wil Macron de Amerikaanse president vrijdag zo graag aan zijn zijde?

De officiële reden is, dat het honderd jaar geleden is dat de VS betrokken raakten bij de Eerste Wereldoorlog. Bij de parade op de Champs-Élysées zullen daarom behalve Franse soldaten ook 200 Amerikaanse militairen meelopen en, na de stuntvliegers van de ‘Patrouille de France’, scheren Amerikaanse F16’s over.

De militaire samenwerking tussen de VS en Frankrijk is de laatste jaren intensiever geworden. „Nooit eerder was het vertrouwen tussen onze twee legers zo groot”, laat het Élysée weten. De Fransen hopen dat de VS bovendien een grotere rol nemen bij de Franse antiterreurmissie in de Sahel.

Meningsverschillen

Maar de uitnodiging aan Trump is vooral politiek. Macron wil ondanks alle meningsverschillen Trump aan boord houden „zodat hij niet geïsoleerd raakt”, aldus minister Christophe Castaner. „Hij neemt beslissingen die we betreuren, zoals over het klimaat. Dan kun je twee dingen doen. Of je zegt: we praten niet meer met u want u bent niet aardig geweest. Of: hem de hand blijven reiken om hem in de kring terug te krijgen.”

VS-wetenschappers vragen klimaatasiel in Frankrijk Zo’n 2.500 vooral Amerikaanse wetenschappers hebben zich gemeld om in Frankrijk hun onderzoek voort te zetten. Dat meldt Le Monde. Nadat Donald Trump de VS terugtrok uit het klimaatakkoord van Parijs, nodigde de Franse president Macron klimaatonderzoekers met de slogan Make our Planet Great Again uit om naar Frankrijk uit te wijken. Dat kon via een speciaal door het Élysée opgetuigde Engelse site. Na een eerste selectie zal kandidaten dit najaar gevraagd worden precieze plannen in te dienen. Uiteindelijk blijven zo’n 50 mensen over voor een onderzoeksbudget van 60 miljoen euro.

Zo „hoopt” Macron de Amerikaanse president alsnog te kunnen overtuigen van de noodzaak van het klimaatakkoord van Parijs, zei hij bij de G20. Daarbij wijst hij op een volgens sommige rapporten bestaand verband tussen de opwarming van de aarde en terrorisme. „Maar we willen vooral duidelijk maken hoe uniek het akkoord is en dat er niet opnieuw over onderhandeld kan worden”, zegt een ingewijde op het Élysée.

Daarvoor trekt Macron alles uit de kast. Want: „France is back”, zoals zijn ministers niet ophouden te benadrukken. Hij ontving de Russische president Poetin in Versailles, Trump begint donderdag met een ontvangst op de Invalides en een bezoek aan de tombe van Napoleon. ’s Avonds is er een diner in de Eiffeltoren.

Voor Trump en Poetin heeft Macron, in de woorden van politicoloog Dominique Moïsi, dezelfde boodschap: „U heeft een traditie van openheid geërfd, blijf daar trouw aan.”

Maar Macrons realpolitik valt niet bij iedereen in goede aarde. Volgens de linkse oppositieleider Jean-Luc Mélenchon is Trump „een gewelddadig persoon” die „niets te zoeken heeft” op de Franse feestdag. De liberale columnist Gaspard Koenig vroeg zich af waarom in Frankrijk, anders dan in het Verenigd Koninkrijk, geen protest is tegen zijn komst. 14 juli, de herdenking van de Franse Revolutie, is tenslotte de dag dat de mensenrechten gevierd worden. En daarvoor heeft Trump „voldoende zijn minachting uitgesproken”, schrijft Koenig.