Donald Trump jr.: de loyale kroonprins die vergeefs zijn vader poogt te imponeren

In een vijandige wereld, waarin vriendschappen bijna niet bestaan en vertrouwen schaars is, oogt Donald Trump jr. als een van de weinige intimi van de Amerikaanse president. Ze delen niet alleen elkaars naam, maar ook elkaars karakter. Hij verscheen naast zijn vader in de realityserie The Apprentice, alsof Donald Trump wilde zeggen: mijn oudste zoon is mijn echte opvolger.

Het is uitgerekend deze loyale kroonprins van het Trump-imperium die zijn vaders presidentschap in grote moeilijkheden brengt. Don jr., zoals zijn familie hem noemt, bleek in juni vorig jaar in Trump Tower een ontmoeting te hebben gehad met een Russische advocaat, die naar eigen zeggen belastende informatie over Hillary Clinton wilde delen.

„Als het is wat je zegt: I love it, zeker later in de zomer”, mailde hij naar de koppelaar, de Britse publicist Rob Goldstone. Verklaringen van Trump jr. moesten keer op keer worden aangepast na nieuwe onthullingen over de ontmoeting. Don jr. zou het „achteraf iets anders hebben gedaan”, erkende hij in het Fox News-programma Hannity.

Voorkeur voor het grote gebaar

„Mijn zoon is een geweldige jongeman”, zei Donald Trump donderdag. Donald Trump jr. (39) handelt vaak op een manier die sterk aan zijn vader doet denken: impulsief, met een voorkeur voor het grote gebaar. Hij spreekt graag over linkse gevaren, en deelt complottheorieën en anti-CNN-memes op Twitter.

Op de Republikeinse Conventie in Cleveland, in juli vorig jaar, kreeg Don jr. een prominente rol. Alleen Ivanka Trump, de enige van de Trump-kinderen met een formele positie in het Witte Huis, kreeg een nog groter podium. Don jr. zei: „Het woord ‘onmogelijk’ kent mijn vader niet. Zo leert hij zijn kleindochter golfen. Zo voert hij de lastigste onderhandelingen. Zo is hij presidentskandidaat geworden.”

Volgens de meeste Trump-biografen wordt Donald Trump jr. niet gedreven door blinde bewondering voor zijn vader. Wat hem werkelijk drijft, is een hunkering naar liefde en erkenning door een vader die daar niet erg scheutig mee is.

Toen Donald Trump in 1977 met het voormalige fotomodel Ivana Zelníčková trouwde, wilde hij vijf kinderen met haar. „Hij groeide zelf op in een gezin van vijf. „Dan weet ik zeker dat eentje op mij lijkt”, zei hij, volgens een profiel in Vanity Fair uit 1990. Don jr., werd geboren op 31 december 1977.

Het leven als miljardairzoon

Het grootste deel van zijn leven worstelde Don jr. met zijn vader, en met het leven als miljardairszoon. Hij werd gepest op school, en had het moeilijk met de dramatische echtscheiding van zijn ouders. Toen hij twaalf was, riep hij volgens hetzelfde profiel in Vanity Fair tegen zijn vader: „Hoe kun je zeggen dat je van ons houdt? (..) Je houdt niet eens van jezelf. Je houdt alleen van je geld.”

Don jr. trok in zijn tienerjaren vooral met zijn moeders familie op. Van zijn Tsjechische opa leerde hij jagen en schieten. Nog altijd heeft hij een passie voor vuurwapens. Hij hield afstand van zijn vader, en was als student vooral bezig met feestvieren. Hij werd in 2001 aangehouden, omdat hij te veel had gedronken.

Die elf uren in een politiecel, zei hij later, veranderden zijn leven. Hij stopte met het drinken van alcohol, en herstelde de band met zijn vaders familie. Hij klom op in de hiërarchie van The Trump Organization, en werd vicevoorzitter.

De hereniging met zijn vader betekende een Bordewijk-achtige ontgroening. Don jr. werd door zijn gezinsleden eerst een Boston Trump genoemd – een denigrerende verwijzing naar een familietak uit Boston die de publiciteit mijdt. Nu moest hij het spel van publiciteit leren spelen. Hij zorgde ervoor dat de tabloids veel aandacht gaven aan zijn huwelijk met het model Vanessa Haydon. Zo vroeg hij haar ten huwelijk in een winkelcentrum, waar hij fotografen en roddelpers vooraf over had ingelicht. De ring ter waarde van 100.000 dollar had hij gratis van de juwelier gekregen, als deel van de deal, zo schreef diezelfde pers. Don jr. begreep dat het spel gespeeld werd volgens de regels die zijn vader had geschreven.

Syrische vluchteling

Net zo loyaal als in die jaren stelde Donald Trump jr. zich tijdens de presidentsverkiezingen op. Hij nam de stijl van zijn vader over, bijvoorbeeld op Twitter. Daar vergeleek hij Syrische vluchtelingen met een schaal vol Skittles-snoepjes, waarvan een paar giftig zijn. „Laten we ophouden met de politiek-correcte agenda die Amerika niet vooropstelt”, schreef hij erbij.

President Donald Trump vertrouwt zijn kinderen meer dan zijn andere bondgenoten. Hij benoemde Ivanka Trump en haar echtgenoot Jared Kushner tot topadviseurs in het Witte Huis. Volgens direct betrokkenen hebben zij veruit de meeste invloed op de president.

Donald Trump jr. en Eric Trump hebben het zakelijke imperium van hun vader gekregen. De bevoegdheden van Don jr., die over de meeste zaken en internationale relaties gaat, zijn groter dan die van Eric, die voornamelijk de golfbanen leidt. Veel complimenten krijgen zij doorgaans niet van hun vader. Die bewaart zijn lof vooral voor Ivanka.

De familie maakt zich met die wederzijdse loyaliteit kwetsbaar. Een familielid ontslaan is ondenkbaar voor de president. En de Trump-kinderen zijn politiek net zo onervaren als hun vader. Betrokkenen zeiden deze week in The New York Times dat Don jr. toestemde in het gesprek met de Russische advocaat omdat hij zijn vader wilde imponeren. Juist die zoektocht naar erkenning brengt vader en zoon nu in de moeilijkheden.