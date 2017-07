Kijken: Beer op de weg? Vuurmieren bouwen toren

Vuurmieren die onderweg een obstakel tegenkomen, bouwen met zijn allen een toren om het object te kunnen omzeilen.

De mieren, die bekend staan om de venijnige steken die ze kunnen geven, doen dit zonder enige coördinatie, maar blijven het net zolang proberen tot het lukt. De toren die op die manier gevormd wordt is geen wolkenkrabber, maar eerder een ‘Eiffeltoren’ met een brede basis, zo schrijven de onderzoekers in hun artikel.

Ook is de toren niet statisch, maar vormt een dynamisch, golvend geheel, dat zichzelf steeds ververst. Dat komt doordat de mieren als ze boven zijn zich naar beneden laten zakken en beneden aangekomen weer naar boven klimmen. Daardoor lijkt het bijna alsof de toren smelt of in elkaar zakt, zoals een omgekeerde chocoladefontein.

Vier is teveel

De mieren, die 750 keer hun eigen gewicht kunnen dragen, vinden het ook wel welletjes als ze drie soortgenoten moeten dragen. Klimt er een extra mier bovenop ze, dan vinden ze het genoeg en nokken ze ermee.

Het onderzoek, dat verricht is door het Georgia Institute of Technology, is een vervolg op hun eerdere onderzoek naar de mieren uit 2014. Toen bleken de insecten al tot grote verbazing van de wetenschappers in staat om met elkaar een levend vlot te bouwen. De onderzoekers kwamen er overigens bij toeval achter dat de mieren een toren bouwen. Ze waren bezig de mieren te filmen en hadden de camera per ongeluk laten aanstaan.