Voor NRC Media was 2016 ‘een goed jaar’

NRC Media, uitgever van NRC Handelsblad, nrc.next en nrc.nl, heeft het afgelopen jaar betere resultaten geboekt dan het jaar daarvoor. De betaalde verkoop van de krantentitels steeg en het aantal leesminuten op de site nrc.nl ging met twintig procent vooruit.

De omzet daalde in 2016 weliswaar met 5,3 procent naar 103 miljoen euro, maar die daling werd goedgemaakt door met name lagere druk- en distributiekosten en lagere inkoopkosten bij de webwinkel. Daardoor steeg de brutowinst (ebitda) naar 19,4 miljoen euro; dat is 6,6 procent meer dan het jaar daarvoor. De nettowinst kwam uit op 4,7 miljoen euro, een stijging van 47 procent ten opzichte van 2015.

Dat blijkt uit het donderdag gepubliceerde jaarverslag. Vorig jaar meldde NRC Media nog in het jaarverslag over 2015 een daling van de nettowinst met bijna een derde en een 3 procent lagere omzet.

Oplage gestegen

Het aantal voltijdse abonnementen op NRC Handelsblad, op basis van een gewogen telling per abonnement, steeg in 2016 met 7 procent naar 188.336, op nrc.next met 5 procent naar 43.005, en op nrc.nl met 74 procent naar 3.171 abonnees. Deze cijfers wijken af van de veelgebruikte oplagecijfers van onderzoeksinstituut NOM, dat een verdeelsleutel hanteert en nrc.nl niet meetelt. Volgens NOM groeide NRC Handelsblad 8 procent naar 201.750 exemplaren en nrc.next met 2,9 procent naar 43.260.

De directie noemt 2016 „een goed jaar voor NRC”. De ochtend- en middagkrant zijn inhoudelijk dichter op elkaar aangesloten en er werd betaalde toegang tot de website geïntroduceerd.

„De redactie ging het voorbije jaar op een andere manier werken”, aldus hoofdredacteur Peter Vandermeersch. „Niet langer is de krant van morgen ons belangrijkste podium, maar de site van vandaag. De heldere keuze voor een strategie van digital first leidde het afgelopen jaar tot een betere, snellere en veel relevantere website. De heldere keuze voor een ochtend- en een middageditie van dezelfde krant leidde tot betere journalistiek op papier in beide kranten.”