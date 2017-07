Hij speelde met de bal aan een touwtje

Aan de ‘oeehs’ en ‘aahs’ was die decemberavond goed te horen wie er wanneer aan de bal was. Abdelhak ‘Appie’ Nouri zwierf ergens links op het middenveld, dartelend over het hoofdveld op jeugdcomplex de Toekomst in een Europese jeugdwedstrijd tegen Apoel Nicosia uit Cyprus. Als hij de bal kreeg, leunde je naar voren op je stoeltje.

Appie Nouri kwam eraan, hij ging het maken. Wie dat niet zag had de ogen in zijn achterzak zitten. De twijfel over zijn frêle postuur wist hij nooit van zich af te schudden, maar zeker was dat hij vooraan had gestaan toen pure voetbalklasse werd uitgedeeld. Henk Spaan, columnist over Ajax voor Het Parool, zag Nouri voor het eerst toen hij tien was en dacht meteen aan ‘een nieuwe Cruijff of zoiets’. Dat zeg je niet zomaar.

Maar, in de woorden van algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax, „helaas zullen we nooit weten hoe ver zijn ster gereikt zou hebben”. Na zijn hartstilstand tijdens een oefenwedstrijd in het Oostenrijkse Zillertal, afgelopen zaterdag, maakte de vrees langzaam aan plaats voor hoop bij elk persbericht dat over de twintigjarige middenvelder werd rondgestuurd. Buiten levensgevaar. Minder medicijnen na de eerste nacht. Geen schade aan het hart. Geen hersenafwijkingen te zien op de CT-scan.

Een grenzeloze belofte

Donderdagmiddag kwam de onheilstijding alsnog. Na verder neurologisch onderzoek in het ziekenhuis in Innsbruck volgde „het slechtst denkbare bericht”, sprak Van der Sar. Ernstige hersenschade, kans op herstel van cruciale hersenfuncties nihil. „Het leed is niet te beschrijven.”

Een drama voor de club waar Nouri de harten stal, maar bovenal voor hemzelf en de familie. Die familie, schrijft Ajax, laat weten nog hoop te hebben en zij vragen niet te stoppen met de smeekbeden. Van der Sar: „Het is verschrikkelijk. Wij voelen enorm mee met zijn ouders, zijn broers en zussen en zijn overige naasten.”

In zijn twintigste levensjaar is de carrière van een grenzeloze belofte in de knop geknakt. Troetelkind van de Toekomst, Ajacied vanaf zijn zevende. Hij woonde nog altijd in een rijtjeshuis in Geuzenveld, met broers, zussen en kat Kiko. Het vrolijkste, aardigste, innemendste, handigste voetballertje dat er rondliep in al die jaren dat er op de achtergrond bij Ajax een machtsstrijd woedde, met als inzet de jeugdopleiding. Het ging aan hem voorbij, hij speelde met de bal aan een touwtje. Rasvoetballer met een meesterlijk oog voor de steekpass.

Goede beloning

Ajax had hem al op jonge leeftijd gerekend tot de besten en beloonde hem navenant. Hij werd een haast mythische belofte, omdat zijn debuut langer uitbleef dan dat van generatiegenoten in wie toenmalig hoofdtrainer Frank de Boer het al wel zag zitten. Zijn tijd komt nog wel, zei De Boer altijd. Toen afgelopen zaterdag het noodlot toesloeg, reageerde de oud-trainer met de woorden: „Je hebt de wereld nog zoveel te laten zien.”

Peter Bosz bracht Nouri vorig jaar september als invaller in de hoofdmacht in een bekerwedstrijd tegen Willem II. ‘Wij willen Nouri zien’, scandeerde het publiek in de Arena. Hij scoorde meteen uit en vrije trap die hij zelf versierde. Een verrukkelijke voetbalgeest in een lichaam dat het allemaal mooi kon vertalen in acties. Vorige zomer ging een geweldige actie van hem de wereld over: een Bergkampiaanse assist tijdens het EK onder 19. Het was met Oranje tegen Kroatië, een jaar en een dag geleden. In de draai tegendraads de bal met links ineens panklaar voor de voeten van Sam Lammers.

Onder Marcel Keizer, nu hoofdtrainer , groeide hij afgelopen seizoen in Jong Ajax uit tot beste speler in de eerste divisie. Hun samenzijn in het eerste van Ajax werd op zaterdag op brute wijze tot een halt gebracht. De gebeden en de talloze steunbetuigingen op social media [#stay strong Appie] ten spijt: zijn brein is onherstelbaar beschadigd door het zuurstoftekort dat ontstond nadat hij onwel was geworden op het veld in Hippach.

Nouri, pleintjeskoning van het Amsterdamse Geuzenveld, zal de oude Nouri niet meer worden. Een peilloos verdrietig moment in de Nederlandse voetbalgeschiedenis.