Herziene vervanging Obamacare gepresenteerd

De Republikeinen hebben donderdag opnieuw een plan gepresenteerd om Obamacare te vervangen. Een eerder voorstel om Obama’s zorgwet te vervangen, kreeg niet genoeg steun in de Amerikaanse Senaat. Het is zeer de vraag of de zogeheten American Health Care Act (AHCA) deze keer wel voldoende steun zal krijgen, schrijft The New York Times.

Het voorstel van de Republikeinse Senaatsvoorzitter Mitch McConnell heeft een aantal veranderingen die tegenstribbelende Republikeinse senatoren over de streep moeten trekken. Zo blijven bepaalde belastingen voor de rijken waarmee het huidige zorgstelsel betaald wordt, behouden.

Ook zal er 45 miljard dollar extra vrijgemaakt worden voor de drugsepidemie die delen van het land teistert. Dat komt bovenop de twee miljard die daar eerder voor waren vrijgemaakt. Verder bevat het voorstel een amendement van de senator Ted Cruz dat verzekeraars de optie geeft pakketten aan de bieden zonder basisvoorzieningen zoals kraamzorg en bezoek aan de Eerste Hulp.

Twee Republikeinen, Susan Collins uit Maine uit Ohio en Rand Paul uit Kentucky, hebben al gezegd het herziene voorstel niet te zullen steunen. Collins vindt het plan te schraal. Paul wil de rol van de overheid in de zorg juist nog verder inperken. Meerdere Republikeinen hebben al twijfels geuit over het voorstel.

Waarschijnlijk niet genoeg steun

Democraten hebben vooraf al laten weten dat ze het herroepen van Obamacare nooit zullen steunen. Aangezien de Republikeinen met 52 vertegenwoordigers in de Senaat maar een kleine meerderheid vormen, komen ze naar verwachting een of meerdere zetels tekort tijdens de stemming volgende week.

McConnell moet 50 stemmen van de 100 weten te verzamelen, zodat vice-president Mike Pence het beslissende oordeel over de AHCA kan vellen. Woensdag liet de Senaatsvoorzitter weten dat de Senaat niet eerder met reces mag dan half augustus, tenzij er eerder een nieuwe zorgwet is aangenomen.