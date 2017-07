Froome verliest gele trui aan Aru, Bardet wint

De Italiaan Fabio Aru is de nieuwe klassementsleider in de Tour de France. In de zware bergetappe in de Pyreneeën moest geletruidrager Chris Froome vlak voor het eind lossen. De twaalfde etappe werd gewonnen door de Fransman Romain Bardet, de Colombiaan Rigoberto Uran werd tweede en Aru eindigde als derde.

De rit van 214,5 kilometer begon in Pau, gelegen op ongeveer 250 meter boven zeeniveau, en eindigde op meer dan 1500 meter hoogte in Peyragudes. In de laatste twee kilometer was de kopgroep met onder meer Froome, Aru, Bardet nog bij elkaar.

Op de laatste steile klim probeerde George Bennett van Lotto-NL Jumbo de rit te kapen, maar zijn aanval werd gepareerd. Op slechts 100 meter ging Bardet er van door met in zijn kielzog Uran, winnaar van de koninginnenrit van afgelopen zondag, en nummer twee van het klassement Aru. Deze aanval was Froome te machtig. Hij verloor kostbare seconden en met de vier bonificatieseconden voor plaats drie heeft Aru nu zes seconden voorsprong op de Brit in het klassement.

