Ernstige hersenschade bij Ajax-speler Nouri

Ajacied Abdelhak Nouri heeft “blijvende en ernstige hersenschade” opgelopen door de hartstilstand die hij vorige week kreeg tijdens een oefenwedstrijd van zijn club. Dat meldt Ajax donderdag.

De twintigjarige aanvallende middenvelder viel zaterdag neer tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in het Oostenrijkse Zillertal en werd ter plekke gereanimeerd. Hij werd daarna kunstmatig in slaap gehouden op de intensive care in Innsbruck. Ajax stelt donderdag in een verklaring:

“Een groot deel van de hersenen functioneert niet meer en de kans op herstel is nihil. Dit alles is hoogstwaarschijnlijk als gevolg van te weinig zuurstoftoevoer naar de hersenen, nadat de speler onwel werd.”

De speler wordt op korte termijn naar Amsterdam gebracht. Dinsdag meldde Ajax nog dat een CT-scan “geen afwijkingen liet zien” en dat de uitkomst van andere neurologische onderzoeken ook positief was.

De club communiceert ook namens de familie. “Zij laten weten dat zij nog hoop hebben en zij vragen om niet te stoppen met de smeekbeden.” De KNVB reageert ook op Twitter.

Van der Sar: verschrikkelijk

In een reactie zegt algemeen directeur Edwin van der Sar dat dit het slechtst denkbare bericht is.

“Het is verschrikkelijk. We voelen enorm mee met zijn ouders, zijn broers en zussen en zijn overige naasten. Voor hen is dit leed niet te beschrijven. De klap is hier bij Ajax ook hard aangekomen, al wisten we dat we rekening moesten houden met dit scenario.”

Oud-trainer Frank de Boer reageert op zijn Instagram: “Mijn hart huilt. Wat gaan we je missen Appie op de velden. Je had ons nog zoveel te geven.” Ook Feyenoord heeft een reactie gegeven:

Toptalent

Abdelhak Nouri gold al jaren als een toptalent uit de eigen Ajax-opleiding, waar hij sinds zijn zevende speelde. Hij maakte vorig jaar zijn debuut voor het eerste van Ajax. Hij speelde voornamelijk voor Jong Ajax en werd afgelopen seizoen tot beste speler van de Jupiler League uitgeroepen. In een interview (€) met Het Parool zei Nouri een dag voor zijn hartstilstand dat hij “ervan droomde om ooit aanvoerder te zijn van Ajax”.

De wedstrijd tegen Werder Bremen was de afsluiting van het trainingskamp van de club in Oostenrijk.