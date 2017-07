Een masterplan valt in duigen

Chris Froome bezint zich eerst een kwartier, achter de geblindeerde ramen van de Sky-bus.

Hij heeft net de gele trui verloren aan Fabio Aru, op de slotklim van de twaalfde etappe naar Peyragudes, in de Pyreneeën. Hoe kon dit gebeuren? De hele dag hadden zijn adjudanten alles onder controle. Mannen die stuk voor stuk zelf de Tour de Fance kunnen winnen reden voor hem, en hem alleen, in een moordend tempo over de cols. Hij hoefde alleen maar te volgen. Maar dat lukte niet.

Een handvol collega’s gaat met Froome mee de ploegbus in. Het masterplan in duigen, een zeldzaamheid bij Sky. Wordt er gevloekt? Met bidons gesmeten? Geen van de honderd journalisten die zich buiten staan te verdringen weet het. Er wordt gespeculeerd: zou hij überhaupt nog naar buiten komen? Sky bepaalt de regels, ook al druisen die in tegen de beroepsethiek.

Aru staat in het geel vol blijdschap vragen te beantwoorden als Froome dan toch naar buiten komt. Persman Ben Wright fluistert hem instructies in, en dan stapt de verliezer van de dag, zonder een hongerig peloton met camera’s als raketwerpers op hun schouders ook maar een seconde aan te kijken, op zijn fiets om het zuur uit zijn benen te trappen. Hij werkt onverstoorbaar een programma af, drinkt een flesje hersteldrank leeg, rekt dan in alle rust wat, en neemt plaats op een klapstoel. Drie keer vertelt hij summier hetzelfde verhaal, in het Frans en in het Engels: hij had de benen niet om te volgen vandaag.

Soort eerste selectie

Aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht voor de gele trui, als het over colletjes van de vierde en tweede categorie gaat. Er is een groep vluchters vooruit, zonder serieuze bedreigingen. Op de Col de Menté voert Sky het tempo wat op, als een soort eerste selectie. Op de veel zwaardere Port de Bales vallen serieuze slachtoffers: Jakob Fuglsang moet lossen, de nummer vijf van het klassement. De Deen viel woensdag, brak zijn pols, dus dit was te verwachten. Hij speelt geen rol meer in het algemeen klassement.

Sky is halverwege de Tour nog okselfris. Tijdens al die vlakke ritten deden de sprintersploegen het kopwerk. Het geel kwam geen moment onder druk. De ploeg kon zich in de luwte sparen voor het geweld in de bergen dat nu aanstonds is. Alleen Geraint Thomas sneuvelde na een valpartij afgelopen zondag, maar voor hem twee anderen: de Spanjaard Mikel Nieve bijvoorbeeld, en zijn landgenoot Mikel Landa. IJzersterke mannen in het hooggebergte.

Op de Col de Peyresourde moeten er wat Sky-mannen af. Allemaal volgens plan. Als de finish in zicht komt en het tempo een driekwart peloton te machtig is, nemen zij rust. Morgen weer een dag.

Oef, zowaar een schoonheidsfoutje dan: Mikel Nieve mist in de afdaling een bocht en stuurt zijn fiets tussen twee campers door het gras in. Froome en ook Aru kunnen maar net blijven staan. Maar de ploeg panikeert geen moment, en nadert op oorlogssterkte het laatste klimmetje naar Peyragudes.

Elf man telt de kopgroep dan nog maar, en Sky is met drie oververtegenwoordigd. Geen andere klassementsrenner heeft nog hulp. Froome lijkt in een zetel, zeker met Landa, die zelfs als hij diep in de finale het peloton aanvoert kijkt alsof hij met een training bezig is. Achter hem harkt Froome. Dat zegt niets: de man is nu eenmaal geen stilist.

Terwijl Landa eens rustig zijn wielershirt openritst, danst Fabio Aru op de pedalen omhoog. Komt er een aanval op het geel, nu nog? Of durft de Italiaan niet?

Op 300 meter zet hij alsnog aan. Met het mes tussen de tanden en zijn blik op oneindig stuift hij omhoog, zoals hij ook deed in de vijfde etappe naar la Planche des Belles Filles, die hij won. Meteen wordt zichtbaar wat de laatste dagen steeds vaker gefluisterd werd: Froome is niet de Froome van andere jaren. Zijn ploegmakkers zijn dat wel.

Reprimande voor Landa

Landa is deze donderdag duidelijk sterker dan zijn kopman. Hij sprint in die laatste honderden meters bij Froome weg. Achter Romain Bardet, Rigoberto Urán en Fabio Aru wordt hij vierde. Bij de teambus krijgt hij van de ploegleiding een reprimande. Dat was niet de afspraak. Knechten blijven bij hun kopman. Het had seconden kunnen schelen.

Nu is Sky het geel kwijt, maar waarschijnlijk niet voor lang. Astana is geen Team Sky. De ploeg van Aru is niet half zo dominant. En dat weet de Italiaan maar al te goed: „Ik ga genieten van het moment. Morgen is voor morgen.”

Zijn aanvalslust brengt wat spanning terug in de Tour. Sky moet nu in de aanval. En dat is lang geleden.