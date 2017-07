Macron en Merkel eens over ontwikkeling gevechtsvliegtuig

Frankrijk en Duitsland gaan gezamenlijk een nieuw Europees gevechtsvliegtuig ontwikkelen. Dat hebben beide landen donderdag in een verklaring bekendgemaakt na een ontmoeting tussen de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Het project maakt onderdeel uit van breder plan voor verdere samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid.

Wanneer en wat voor soort vliegtuig beide landen willen gaan ontwikkelen wordt pas halverwege 2018 duidelijk. Wel moet het gezamenlijke project volgens de twee leiders hun “huidige gevechtsvliegtuigen op de lange termijn vervangen”.

Frankrijk besloot in de jaren ’80 niet mee te doen aan een eerder Europees plan voor een gevechtsvliegtuig, de Eurofighter Typhoon. In plaats daarvan ontwikkelde het land zijn eigen Rafale. Naar verwachting zullen beide gevechtsvliegtuigen met het nieuwe Frans-Duitse model vervangen worden.

Europese samenwerking

De afspraken tekenen de pro-Europese koers van de onlangs verkozen Macron en zijn Duitse collega Merkel. Het is nog onduidelijk wat voor rol andere Europese landen gaan hebben in het project. Macron noemde het een “revolutie” en zei over het plan:

“Onze wens is om een nieuwe generatie gevechtsvliegtuigen te ontwikkelen, waarmee Europa een eenheid vormt op het gebied van innovatie en ontwikkeling.”

Ook op andere manieren wordt de samenwerking binnen defensie uitgebreid. Beide landen gaan verder werken aan een nieuw model van de Eurocopter Tiger, een eerder gezamenlijk ontwikkelde aanvalshelikopter, en nieuwe lucht-grondraketten. Verder willen Frankrijk en Duitsland nieuwe zware tanks en artillerie ontwikkelen.