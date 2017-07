Gelijkspel FC Utrecht bij rentree in Europa

Het Europese avontuur voor FC Utrecht is begonnen met een doelpuntloos gelijkspel in Malta. In de tweede voorronde in de Europa League tegen Valletta FC kreeg de ploeg van trainer Erik ten Hag een aantal kansen, maar doelpunten leverde het niet op: 0-0.

De grootste mogelijkheid was voor Sean Klaiber. Hij schoot op de vuisten van keeper Henry Bonello. Aan het einde van de wedstrijd maakte oud-Ajaxied Urby Emmanuelson zijn debuut voor Utrecht. De club uit Domstad bereikte de voorronde van de Europa League door de playoffs voor Europees voetbal te winnen. In een spectaculaire wedstrijd werd AZ in de finale uitgeschakeld.

Eerbetoon voor Nouri

Tijdens de wedstrijd in het stadion van de Maltese landskampioen Hilbernians werd ook stilgestaan bij het droevige nieuws over Ajacied Abdelhak Nouri. De spelers van Utrecht kwamen hand in hand het veld op en de meegereisde supporters scandeerden in de 34ste minuut de naam van Nouri, als eerbetoon aan de nummer 34 van Ajax.

Wat een geweldige actie van de FC Utrecht-fans! In de 34ste minuut van de wedstrijd tegen Valletta scanderen ze de naam van Appie Nouri. pic.twitter.com/m2iQhV3692 — VI (@VI_nl) 13 juli 2017

Over een week volgt de return in Waalwijk. Het stadion van FC Utrecht wordt gebruikt voor het EK vrouwenvoetbal. Vier jaar geleden speelde Utrecht voor het laatst een Europese wedstrijd. Toen werd het in de tweede ronde van de Europa League verrassend uitgeschakeld door het het Luxemburgse FC Differdange 03 (2-1 uit, 3-3 thuis).

Bericht op basis van het ANP