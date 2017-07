‘Deel je paraplu’ werkt niet in China

De deeleconomie is een mooi idee, maar het werkt niet altijd. Startups in China die zich richten op ‘parapludelen’ merken dat hun paraplu’s vooral gestolen worden.

Autodelen, fietsen delen, eten delen of je gereedschap delen: je kan het zo gek niet bedenken of er is wel een startup die zich richt op het delen van het een of ander. Sommige van die businessmodellen, zoals autodelen, werken best aardig, anderen minder.

In China, waar ‘delen’ ook aanslaat, vond de afgelopen twee jaar een startupgolfje plaats van bedrijfjes die zich richtten op het delen van paraplu’s. Op zich niet een gek idee, in de zomermaanden kampt het land in grote delen van het land met flinke neerslag.

Een umbrella a day, keeps the rain away

Maar het delen van paraplu’s blijkt niet zo’n enorme hit te zijn, schrijft Quartz. Dat wil zeggen, de paraplu’s worden wel massaal geleend, alleen niet teruggebracht. Een startup is al 300.000 paraplu’s armer.

Misschien komt dat wel omdat de prijs zo laag is. Voor een stuiver per half uur en een borg van 2,45 euro kan je een paraplu huren, die de onderneming 7,75 euro kost. Dan ben je dus als dief lekker goedkoop uit. Het is te hopen voor de ondernemers die in Nederland met een soortgelijk idee bezig zijn, dat ze met een slimmer idee komen om klanten aan te moedigen hun paraplu te retourneren.