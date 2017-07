De Tesla kan toch gestolen worden

In korte tijd is in Nederland een reeks Tesla’s van het Model S gestolen, een auto die voorheen gold als vrijwel onontvreemdbaar. De auto’s waren voorzien van een gps-tracker die continu de locatie van het voertuig doorgeeft.

Het model kwam in 2012 op de markt – alleen in 2015 en 2016 werden twee Tesla’s gestolen, blijkt uit cijfers van de Stichting Aanpak Voertuigencriminaliteit. Dit jaar werden echter volgens de stichting zeven Model S’en gestolen, waarvan er maar één teruggevonden is.

Deze cijfers zijn nog niet up to date; uit een inventarisatie van NRC blijkt dat er de afgelopen tijd minstens elf Tesla’s gestolen zijn. Verzekeraar Turien, die zegt 40 procent van de Nederlandse Tesla’s te verzekeren, meldt dat er bij hun klanten in één week in juni drie Model S’en verdwenen. „Een plotselinge piek”, zegt Jan Hamburger van Turien.

Zijn bedrijf verzekert exclusieve auto’s, zoals Range Rovers, BMW’s en Porsches, die meer dan 100.000 euro kosten. De helft van de waarde van een Model S zit in de grote batterij aan de onderzijde van de auto. Rob Smitskamp van de Stichting VbV Voertuigcriminaliteit schat dat de Tesla-batterij eenderde van de nieuwwaarde oplevert – rond de 15.000 euro, dus.

De dief wordt in de keten het slechtst betaald en krijgt volgens Smitskamp „500 tot 1.000 euro”.

De Tesla van Edith Koetsier uit Heemstede verdween op 21 juni van haar oprit. „De politie vertelde me dat ik de nummer 4 was van wie de Tesla in de afgelopen maanden werd gestolen.” Een week later was het raak bij Heemstedenaar Martijn Boss, die zegt dat hij van de politie hoorde dat hij ‘nummer 9’ is. In beide gevallen staat de auto volgens de app van Tesla nog gewoon op de oprit.

„De methode die de dieven hanteren wordt ook gebruikt om andere auto’s te stelen”, reageert Jon McNeill van Tesla in een officieel bericht. Tesla belooft een software-update die nieuwe diefstallen onmogelijk zou maken.

De Model S is verbonden met de Tesla-servers; Tesla kan gestolen voertuigen op afstand stilzetten, maar volgens de wet mag een fabrikant alleen de startmotor blokkeren. Bovendien werkt het stilzetten op afstand niet bij een ‘gejamde’ auto. Vrijwel elke autodief gebruikt een jammer die de gsm-zender verstoort, of verwijdert de simkaart. Het voertuig wordt snel gedemonteerd, vaak al binnen twee uur.

Eind mei vond de Duitse politie in Berlijn bij een controle van een busje de batterij van een Model S en carrosserie-onderdelen. Het busje was geregistreerd in Litouwen en kwam uit Amsterdam.

De dieven gebruikten bij de Tesla’s een gangbare methode: een relay-apparaatje dat het signaal van een sleutel die in huis ligt ‘verlengt’ en zo de autodeur opent. Een van de Tesla- bezitters uit Heemstede zag op zijn camerabeelden „een man rond het voertuig dralen met pet, sjaal én laptoptas”. Even later reed de auto weg.

De Tesla Model S is ook via een smartphone-app te openen en te starten. In 2016 slaagden Chinese hackers erin om via een nagebootst wifi-netwerk in te breken. Noorse hackers perfectioneerden die methode. Door het wachtwoord van de Tesla smartphone-app te stelen konden ze er met de auto vandoor gaan.

Die zwakke plek is door Tesla binnen tien dagen gerepareerd en waarschijnlijk niet gebruikt bij de recente diefstallen. Toch zegt Henk van Vliet van KIWA SCM: „Dat je een auto met een smartphone-app kunt openen is al raar. Dat je ’m er ook mee kunt starten en zonder sleutel wegrijden is de goden verzoeken.”

Range Rover moest in 2015 65.000 Land Rovers van nieuwe software voorzien omdat ze te makkelijk te openen bleken. Tesla kan zo’n update op afstand – via internet – uitvoeren.

Het VW-concern is in opspraak omdat de sleutelcode van oudere auto’s eenvoudig te kraken is en de fabrikant weigert te upgraden. Dat zie je ook terug in de diefstalcijfers: oude Audi’s en VW’s scoren hoog op die lijst. De Model S scoort, ondanks de toename, nog relatief goed.

Volgens Jan Hamburger van Turien wordt er op bestelling gestolen. „Onder autodieven lijkt er vaak sprake van een modegril. Het is met de Tesla’s nu alweer twee weken rustig.”