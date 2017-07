Brandgevaar dwingt Hilton Schiphol tot nieuwe gevel

De gevel van het anderhalf jaar geleden geopende Hilton-hotel op Schiphol bestaat grotendeels uit brandgevaarlijke panelen. De luchthaven laat deze de komende maanden vervangen, blijkt uit onderzoek van NRC.

Schiphol heeft nooit bekendgemaakt dat de gevel van het prestigieuze nieuwe Hilton-hotel – 433 kamers, 23 vergaderzalen en een ballroom – sinds de oplevering in het voorjaar van 2016 niet brandveilig is. Onduidelijk is hoe het kan dat het gebouw, dat vorig jaar de ‘European Hotel Design Award voor beste nieuwbouwhotel’ won, gewoon in gebruik werd genomen.

Hongaarse bouwvakkers meldden deze week aan NRC dat zij de gevelplaten van het hotel aan het vervangen waren vanwege „brandgevaar”. De eigenaar van het pand is Schiphol Real Estate, de vastgoedtak van de luchthaven. Een woordvoerder zegt dat „na oplevering gebleken is dat een aantal van de gevelpanelen niet voldoet”. Het gaat om de ruitvormige panelen van composiet materiaal waarmee de gevel is bekleed. Die voldoen niet „aan gestelde brandklasse-eisen” en worden vervangen door „aluminium panelen die wel voldoen aan de wettelijke eisen”.

Gebrekkig toezicht

De door Schiphol ingeschakelde brandveiligheidsexpert Johan Koudijs van bureau DGMR zegt in een reactie dat de veiligheid van het hotel „niet in het geding” is. Volgens hem is circa een jaar geleden vastgesteld dat de leverancier van de platen „niet heeft gemaakt wat gevraagd is”. Volgens Koudijs „ontbrak het rapport over de veiligheid van de beplating”. Hij wijt dit onder meer aan gebrekkig toezicht door betrokken overheden en commerciële partijen.

Een woordvoerder van de luchthaven zegt dat er „additionele maatregelen zijn getroffen om een eventuele externe brandhaard” te detecteren. Zo is er „continu videotoezicht van de gevel” en is het evacuatieprotocol aangescherpt.

Thijn de Graaff van Rollecate, de leverancier van de brandgevaarlijke platen die worden verwijderd, zegt dat de gebreken aan het licht zijn gekomen „doordat Schiphol het hotel wil verkopen aan een grote vastgoedpartij”. „De potentiële koper heeft onderzoek gedaan. Toen bleek dat de gevel niet door de brandveiligheidstesten kwam.”

Een woordvoerder van Aldowa uit Rotterdam, de leverancier van de nieuwe gevelbekleding, zegt dat het bedrijf „niets mag zeggen over de vervanging”.

Vorige maand vielen er in Londen tientallen doden toen de gevelbekleding van een woontoren zeer snel vlam vatte. Het Hilton op Schiphol is voor zover bekend het eerste Nederlandse gebouw dat na deze ramp de gevel vervangt wegens twijfels over de brandveiligheid.

De problemen bij het Hilton op Schiphol hangen nauw samen met het faillissement van gevelplaatproducent Polux, in 2014. Op dat moment werd er gewerkt aan de gevelplaten voor het Hilton. Polux maakte de opdracht af, maar de kwaliteit van de geleverde platen ging steeds verder omlaag.

Een woordvoerder van het Hilton op Schiphol zegt dat het hotel gewoon open blijft voor publiek, omdat er geen gevaar is. De gevel van het hotel houdt volgens haar „slechts één minuutje” minder lang stand in het geval van brand dan wettelijk verplicht „en dat is nog steeds hartstikke veilig”.