Bouterse laat positie baas OM toch ongemoeid

Van de Surinaamse president Desi Bouterse mag procureur-generaal Roy Baidjnath Panday toch aanblijven. De Surinaamse krant Starnieuws bericht dat Bouterse de resolutie waarin zijn regering het vertrouwen opzegde, heeft ingetrokken.

Dit weekend zei Bouterse nog dat de hoogste baas van het Openbaar Ministerie moest opstappen omdat hij het proces tegen Bouterse niet voorkomen. Bouterse staat terecht voor zijn rol tijdens de Decembermoorden, toen vijftien tegenstanders van zijn toenmalige regime in 1982 werden vermoord. Vorige maand eiste de openbaar aanklager twintig jaar cel tegen hem.

Kritiek op besluit Bouterse

Bouterse kon de procureur-generaal (pg), die in principe voor het leven benoemd is, niet ontslaan. Alleen als er zwaarwegende redenen zijn om hem weg te sturen, zou dat kunnen op voordracht van het Hof van Justitie. Direct nadat de president het vertrouwen in Panday opzegde, volgde er een storm van kritiek. Verschillende politieke partijen, vakbonden, het bedrijfsleven en de bisschop reageerden verontwaardigd.

Daarop zei Bouterse zijn besluit Panday weg te sturen te ‘heroverwegen’. Na een gesprek met de pg zou hij nu wegens het ‘hogere landsbelang’ zijn standpunt hebben herzien.

De president van Suriname, aan de macht sinds 2010, heeft zijn rol tijdens de executies van vijftien tegenstanders van zijn toenmalige militaire bewind in Fort Zeelandia altijd ontkend. Hij probeerde de afgelopen jaren de rechtszaak tegen hem steeds te traineren. Eerst met een amnestiewet, daarna met een beroep op de staatsveiligheid.