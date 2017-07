Bookchoice-mannen krijgen minder aandelen in VBK

Medewerkers en management van VBK, het op een na grootste uitgeefconcern van het land, behouden alsnog de meerderheid van de aandelen. Deze ingreep is het gevolg van de commotie die vorige week ontstond na het aangekondigde vertrek van Mizzi van der Pluijm, directeur-uitgever van de belangrijkste uitgeverij binnen het concern, Atlas Contact.

Omdat ING zijn aandeel in het bedrijf (49 procent) van de hand doet, is VBK-directeur Wiet de Bruijn in gesprek met nieuwe investeerders. Dit zijn Boudewijn Jansen, Erik Jan Vlek en Walvis Participaties (met oud-KPN-bestuurslid Joop Drechsel aan het roer). Zij bezitten de meerderheid van Bookchoice, een abonnementsdienst waarbij lezers voor vier euro per maand acht geselecteerde ebooks krijgen. Bookchoice wordt onderdeel van VBK.

Het was de bedoeling dat management en medewerkers 26 procent van de aandelen zouden houden, en de meerderheid voor de nieuwe investeerders zou zijn. Over de toekomst werd, mede omdat de overname nog niet rond was, weinig openheid gegeven.

Geen vertrouwen

Van der Pluijm kondigde haar vertrek aan omdat zij geen vertrouwen had in de plannen van de Bookchoice-mannen. Zij vreesde dat de autonomie van Atlas Contact te veel zou worden aangetast door de toekomstplannen en de aandeelhoudersverdeling. Ze omschreef de vernieuwing als „omgeving waar mensen zitten die niet weten wat ze doen.”

Ruim vijftig schrijvers legden vorige week de pen neer omdat ze meer openheid van zaken wilden. In een roerig gesprek met De Bruijn deze week op uitgeverij Atlas Contact dreigden de auteurs – onderwie Geert Mak en Adriaan van Dis – en masse de uitgeverij te verlaten als Atlas Contact niet zelfstandig zou worden.

„Het beeld is ontstaan dat de liefde voor het boekenvak verloren gaat”, schrijft VBK donderdagmiddag in een persbericht. Daarom is nu besloten dat de nieuwe investeerders met 49 procent genoegen moeten nemen en management en medewerkers 51 procent houden.

Een commissie van schrijvers is met De Bruijn in gesprek om te bekijken wat de mogelijkheden met Atlas Contact zijn. De Bruijn wil dat de uitgeverij binnen het concern blijft. Bookchoice heeft ambitieuze internationale uitbreidingsplannen. Mede om Bookchoice van titels te voorzien wil De Bruijn juist extra uitgeverijen aankopen.

Het is nog onbekend of de schrijvers onder deze omstandigheden wél binnen VBK willen blijven. Ook is nog onduidelijk of Van der Pluijm alsnog besluit te blijven.