Beau is geknipt voor zijn nieuwe baan

Acteur Hugh Grant schreef op Twitter: „Amerikanen vragen me vaak wat het Britse woord ‘wanker’ betekent.” Daaronder plaatste hij een foto van Donald Trump junior, de zoon van de Amerikaanse president, die trots een afgesneden olifantenslurf in zijn hand houdt.

Donnie – deze week in het nieuws door zijn contacten met een Russische lobbyist, die schadelijk kunnen zijn voor zijn vader – heeft al langer een reputatie als een domme, botte bal. In het Witte Huis, zo meldt The Daily Beast, wordt hij ‘Fredo’ genoemd; een verwijzing naar de sukkelige broer in The Godfather, die zijn familie in de problemen brengt. Zo gezien zou zijn broer Eric wel de opvliegende Sonny kunnen zijn en zus Ivanka is dan Michael Corleone, de verstandige, die de zaak overneemt van The Don.

De foto met de slurf stampt uit 2015, toen Donnie en Eric Trump gingen jagen in Zimbabwe. Ze poseerden ook nog met een dood jachtluipaard, een kafferbuffel en een koedoe. Tandarts Walter Palmer had net een leeuw doodgeschoten en werd verbaal gelyncht op sociale media. Ook de gebroeders Trump werden afgemaakt. Rijke Amerikanen die tienduizenden euro’s betalen om prachtige Afrikaanse dieren dood te schieten en ook nog het lef hebben om ermee te poseren op sociale media, is een decadentie waar de linkse verstedelijkte westerling graag en gratis tegen tekeer gaat.

Elke maandag tipt de mediaredactie boeiende programma’s, series en films. Stuur mij NRC Kijktips

In de BBC3-serie Brainwashing Stacey (Canvas) gaat presentatrice Stacey Dooley mee met Amerikaanse jagers in Zuid-Afrika om hun kant van het verhaal eens te horen. De Amerikanen komen er nog steeds niet goed vanaf, ze schieten bijvoorbeeld steeds mis waardoor de gewonde dieren urenlang met veel pijn rondlopen, maar Dooley laat zich toch overtuigen. De dollars die de Amerikanen meebrengen zijn essentieel voor het natuurbehoud in Zuid-Afrika, het vlees gaat naar hongerige weeskinderen, en de jagers ruimen zo het wildoverschot op. Dooley zegt zelf veel vlees te eten, dus ze kan sowieso niet tegen het doden van dieren zijn.

Vorige week zat ze al in een anti-abortuskamp, en op de BBC stelde ze onlangs Aziatische kinderprostitutie aan de kaak – Dooley (30) zoekt graag controversiële onderwerpen om er vervolgens argeloos in te springen. Een beetje als Louis Theroux. Alleen, Theroux doet alsof en Dooley is echt naiëf. Maar haar rode haren doen het goed in het Zuid-Afrikaanse avondlicht.

Beau van Erven Dorens vervangt deze zomer Humberto Tan in zijn dagelijkse talkshow op RTL 4 en na anderhalve week kunnen we stellen dat hij geknipt is voor deze baan. De aanstelling is voor dertig afleveringen, maar ik vermoed dat hij vaker gaat terugkomen. Vorige week had hij zijn eerste succes toen hij vlogger SnapKing de oren waste over zijn telefoonzwendel. En deze week zit hij in de stoel van Tan alsof hij er al jaren thuishoort. Met 700.000 kijkers: niet slecht.

Aangenaam rustig, meelevend en met plezier glijdt hij door de show heen. Misschien is hij zelfs wel té rustig, maar dat kan ook aan de saaie onderwerpen liggen. Weervrouw Helga van Leur praat over de regen en acteur Thijs Römer over zijn idool Robert Redford – urgent is het niet. Dat is de terreurdreiging op het komende EK vrouwenvoetbal wel, maar nationaal terrorismecoördinator Dick Schoof houdt zich zozeer op de vlakte dat ook dit item geen opwinding veroorzaakt.

Van Erven Dorens’ speelse, baldadige geest komt wel naar buiten als hij praat met sidekick Marieke Elsinga. Ik wil niet stoken in een goed huwelijk, maar die twee hebben een goede klik. Hij komt vooral tot bloei als Elsinga hem op het eind van de show naar buiten stuurt voor een challenge. Deze challenge is alleen op woensdag, maar zou een dagelijks nummer moeten worden. Vorige week moest hij op het Amsterdamse Rembrandtplein op zoek naar een joint en een hijs ervan nemen. Deze keer moet hij zich door een voorbijganger laten fotograferen met een uit meloen gesneden jurkje. Okee, het is vederlicht. Maar hé, het is zomer.