Negentien doden door aanslagen Nigeria

Bij zelfmoordaanslagen in Nigeria zijn dinsdagavond negentien mensen om het leven gekomen. Ook raakten er 23 mensen gewond, meldt AP op basis van de Nigeriaanse politie.

Vier terroristen bliezen zich op in Maiduguri, een stad in het noordoosten van Nigeria. Eén van de daders was een jonge vrouw. Het viertal heeft vermoedelijk banden met terreurgroep Boko Haram maar de aanslag is nog niet opgeëist. Twaalf van de doden zouden burgerwachten zijn. Onder de slachtoffers zijn ook de vier terroristen, meldt de Nigeriaanse politie.

Burgerwachten

Zo’n 30.000 gewone Nigerianen vechten al drie jaar vrijwillig tegen de terreurorganisatie. De afgelopen jaren zijn de rebellen door de samenwerking tussen de burgerwachten en het leger flink teruggedrongen.

Het is de grootste bomaanslag in de stad in maanden. De provincie Borno, waarvan Maiduguri de hoofdstad is, is al vaker het doelwit geweest van Boko Haram. De strijd tussen de terreurgroep en Nigeria heeft sinds 2009 voor 20.000 doden gezorgd. Ook zijn er zo’n 2,7 miljoen Nigerianen op de vlucht voor de terreurgroep.