Verkoop caravans en campers blijft stijgen

In de eerste helft van 2017 zijn meer caravans en campers verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit verkoopcijfers die de brancheorganisaties BOVAG en KCI woensdag hebben gepubliceerd. Het aantal verkochte kampeervoertuigen stijgt al een aantal jaar.

Vooral nieuwe campers waren in de eerste maanden van dit jaar populair. Er werden 1.258 nieuwe kampeerauto’s verkocht, tegenover 1.078 vorig jaar - een stijging van bijna 17 procent. Het aantal verkochte nieuwe caravans was met 4.504 ook hoger. Dat betekent een stijging van zo’n 5,5 procent. In 2016 waren het er 4.267. Tussen 2015 en 2015 stegen de verkopen ongeveer even hard.

Twee doelgroepen zijn met name verantwoordelijk voor de goede verkoopcijfers. De eerste zijn de pensionado’s - babyboomers met een goedgevulde spaarpot, die met name wat luxueuzere en duurdere campers kopen. Caravans zijn dan weer populair bij de tweede groep, jonge gezinnen met kinderen die eerst op all-inclusivevakantie gingen maar nu niet meer.

Instabiliteit in Egypte en Turkije

Dat die gezinnen nu voor een caravanvakantie in Europa kiezen, komt volgens een woordvoerder van BOVAG door de instabiliteit in voorheen populaire all-inclusivebestemmingen als Egypte en Turkije. De gezinnen gaan op zoek naar een alternatief. “Dan denken ze terug aan de kampeervakanties die ze vroeger met hun ouders doorbrachten. Eerst proberen ze het uit met een huurcaravan, en als dat bevalt, kopen ze er zelf één.” Een nieuwe, maar dikwijls ook een tweedehands - ook de verkoop van occasion-caravans zit in de lift.

Dat vermogende ouderen de voornaamste doelgroep zijn voor campers, is er volgens de BOVAG-woordvoeder ook de oorzaak van dat de camperverkopen tijdens de crisis niet zijn ingestort. “Campers worden met name gekocht door mensen die geen last hadden van de crisis. Mensen die hun hypotheek al hadden afbetaald.” Sinds 2007 is het aantal campers in Nederland verdubbeld.

De caravanmarkt daarentegen stortte tien jaar geleden wel behoorlijk in. Na een piek in 2004, toen er per jaar 20.000 caravans werden verkocht, zette een langzame daling in. De crisis versterkte die behoorlijk. Sinds 2015 nemen de verkopen van caravans weer toe. En omdat er veel meer caravans worden verkocht dan campers, zit daarmee de hele verkoop van kampeervoertuigen weer in de plus.

Bij elkaar staan er in Nederland nu bijna 450.000 caravans. Daarnaast bezitten Nederlanders ruim 100.000 campers. Dat betekent dat van alle huishoudens ruwweg één op de negen een kampeervoertuig heeft. Daarmee is de markt aardig verzadigd, denkt de woordvoerder van BOVAG. “Zo’n verkooppiek als in 2004 gaan we niet meer halen.”