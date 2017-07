Verdachten opgepakt voor roof Canadese megamunt

De Duitse politie heeft in Berlijn vier verdachten aangehouden voor de diefstal van een gouden munt uit het Bodemuseum. De munt, die een waarde heeft van 3,7 miljoen euro, werd in maart gestolen meldt Reuters.

Tijdens een inval in meerdere woningen in de wijk Neukölln in het zuiden van Berlijn, zijn vier personen in de leeftijd van achttien tot twintig jaar aangehouden. Driehonderd politieagenten zijn tijdens de operatie woensdagochtend ingezet. De munt zelf is niet gevonden.

De politie gaat ervan uit dat de munt van tien kilogram in zijn geheel of in kleine stukken is verkocht, meldt de Duitse krant Die Welt. Naast de woningen doorzocht de politie ook een juwelierszaak omdat het vermoeden bestond dat daar delen van de munt werden verkocht.

Munt met hoogste gouddichtheid

Vermoedelijk zijn de daders ‘s nachts via een raam het Bodemuseum binnengekomen met behulp van de ladder die bij het museum werd teruggevonden. Door het gewicht van de munt ging de politie direct uit van meerdere daders.

De Canadese munt is drie centimeter dik en heeft een diameter van 53 centimeter. Op de voorkant staat koningin Elizabeth II afgebeeld. Volgens Guinness World Records heeft de munt de hoogste gouddichtheid, namelijk 99,99 procent.