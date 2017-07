Veilinghuis Art Europe Auctions failliet

Het eerste kantoor zat op het chique Lange Voorhout in Den Haag. En ook de naam onderstreepte de ambities: veilinghuis Art Europe Auctions zou de leemte tussen Christie’s en de kleine veilinghuizen in Europa gaan vullen. „Dat gat is veel te groot”, zei mede-oprichter Peter-Paul Guthman eind 2015, vlak voor de eerste veiling.

Anderhalf jaar later is Art Europe failliet verklaard. Het avontuur van oud-Sotheby’s-medewerker Guthman en vermogensinvesteerder Roderick Preys heeft slechts vijf veilingen geduurd. Als een grote verrassing komt het bankroet niet; de verkopen waren vaak dramatisch slecht. De oorzaak: de aangeboden kunst kwam grotendeels van handelaren en de richtprijzen waren niet uitdagend genoeg.

Het veilinghuis beschikte over onvoldoende armslag, zegt Guthman. „Als je een merk wilt neerzetten, moet je meters kunnen maken.” Het ontbrak aan investeringskapitaal om vaste medewerkers aan te trekken en daarmee de markt van particulieren kunstbezitters open te breken. „Dat is een proces dat tijd kost”, zegt Guthman.

Art Europa bracht verkopers en kopers lagere commissies in rekening. Ook probeerde het veilinghuis een jong en nieuw publiek naar de veilingzaal lokken door de kijkdagen op hippe locaties te organiseren. Guthman: „Er is beslist toekomst voor een nieuw en goed veilinghuis in Amsterdam. Zeker nu Christie’s per jaar nog maar twee veilingen van moderne kunst in de hoofdstad organiseert.”