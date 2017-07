Turkse president Erdogan in beroep om Duits spotgedicht

De Turkse president Erdogan gaat in beroep om het Duitse spotgedicht van de Duitse tv-komiek Jan Böhmermann omdat deze beledigend zouden zijn. Volgens de Duitse krant Der Spiegel wil Erdogan naast de verzen die al verboden zijn, ook de overige zes regels verbieden.

De rechtbank in Hamburg besliste in februari al dat bepaalde delen van het gedicht niet meer mogen worden voorgedragen. In die delen wordt onder andere gezegd dat Erdogan een “geitenneuker” zou zijn die “Koerden trapt, christenen slaat, terwijl hij naar kinderporno kijkt”. De Duitse rechtbank bestempelde achttien van de 24 verzen van Böhmermann als “beledigend”.

Excuses van Merkel

Böhmermann droeg het satirische gedicht in maart 2016 voor in de show ‘Neo Magazin Royale’. De zaak heeft de relatie tussen Duitsland en Turkije verslechterd.

Bondskanselier Angela Merkel bood vorig jaar haar excuses aan het Turkse staatshoofd aan voor het schimpgedicht.

Daarnaast deed Turkije een officieel verzoek aan Duitsland om aangifte te doen tegen Böhmermann. Onder die druk stond Angela Merkel uiteindelijk vervolging van de komiek toe. Belediging van een bevriend staatshoofd is strafbaar in Duitsland, als de gekwetste partij om vervolging vraagt. De Duitse rechtbank besloot uiteindelijk dat de komiek bepaalde verzen niet meer mocht voordragen, op straffe van 250.000 euro boete of een celstraf van zes maanden.