Trump Jr. publiceert belastende e-mails

Gretig verwelkomde de familie Trump het aanbod van de Russische regering te helpen bij de campagne van Donald Trump tegen Hillary Clinton. Dat blijkt uit een e-mailwisseling tussen Trumps oudste zoon, Don jr., en een bemiddelaar die dinsdag in handen kwam van The New York Times en pal daarop door Don Jr. zelf op Twitter werd gepubliceerd.

In de e-mails (met in de header: Rusland – Clinton – vertrouwelijk – privé) wordt Trump Jr. via-via ‘gevoelige informatie, van zeer hoog niveau’ geboden. De informatie is afkomstig van de Russische procureur-generaal en is schadelijk voor Clinton, aldus de schrijver ervan, de Britse publicist Rob Goldstone, die een kennis is van de Trumps. Het is een „deel van de steun van Rusland en zijn regering voor de heer Trump”, vervolgt Goldstone.

Don Jr. hapt direct toe: „Als dit is wat je zegt ben ik er dol op (I love it), zeker later in de zomer.”

In een aankondiging bij de mailwisseling schrijft Don jr. dat hij deze publiceert „om geheel transparant te zijn”. De afgelopen dagen was de oudste zoon van de Amerikaanse president voortdurend gedwongen zijn verklaringen bij te stellen nadat The New York Times had onthuld dat hij vorig jaar een aan de Russische regering gelieerde advocate had ontmoet in Trump Tower, in het bijzijn van zijn zwager Jared Kushner en de toenmalige manager van Trumps campagne, Paul Manafort.

In plaats van hem te ontlasten, brengen de e-mails Trump Jr. – en daarmee zijn vader – nog verder in het nauw, zeker ook omdat alle betrokkenen tot nu toe over het aanbod hebben gezwegen. Terwijl de Amerikaanse geheime diensten informatie vergaarden over Russische inmenging in de verkiezingen, bezat Trump Jr. vermeend bewijs van een poging hiertoe. Ook Kushner was bij de ontmoeting aanwezig en verzweeg alles. De Trumps bagatelliseerden intussen steeds de door de Amerikaanse diensten vastgestelde Russische inmenging in de verkiezingen in de VS.

Don Jr. heeft steeds gezegd bereid te zijn met de FBI te praten, die de Russische inmenging en contacten tussen Trumps campagne en Rusland onderzoekt. Maar hij nam daartoe nooit enig initiatief.

Grenzen van de wet

Nu blijkt dat Don Jr. langs de grenzen van de wet scheerde die samenzwering met buitenlandse regeringsfunctionarissen om verkiezingen te beïnvloeden verbiedt. Hij toonde hiertoe in elk geval de bereidheid.

Goldstone stelt in de mails een ontmoeting voor met een „advocaat van de Russische regering”. Die vond op 9 juni 2016 plaats in Trump Tower, aldus The New York Times.

De advocate in kwestie bleek Natalia Veselnitskaja, een lobbyiste tegen de Amerikaanse Magnitsky-wet die sancties tegen Russische mensenrechtenschenders instelde. Zij ontkende dinsdag dat zij banden heeft met de Russische regering. Veselnitskaja was getrouwd met Aleksandr Mitoesov, de huidige Russische onderminister van Transport.

De Amerikaanse president reageerde dinsdagavond voor het eerst op de onthullingen rond zijn oudste zoon, zij het zeer summier. Via zijn woordvoerder Sarah Huckabee Sanders liet hij weten dat zijn zoon een „persoon van hoge kwaliteit” is. „Ik juich zijn openheid toe.”

De eerste reacties uit het Congres kwamen langs voorspelbare lijnen. Democraat Tim Kaine nam het woord „verraad” in de mond, maar de Republikein Orrin Hatch zei dat hij niet inzag wat „de relevantie” was van de onthullingen „voor de regering-Trump”.