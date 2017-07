‘Toename afgekeurde ouderen in zware beroepen’

Een groeiende groep Nederlanders in zware beroepen raakt arbeidsongeschikt in de laatste jaren voor het pensioen. Verschillende pensioenfondsen signaleren in de Volkskrant dat het aantal afgekeurden in zware beroepen stijgt sinds de pensioenleeftijd in stappen wordt verhoogd van 65 naar 67.

Zo verdubbelde volgens de krant bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) het aantal nieuwe arbeidsongeschikten sinds die verandering in gang is gezet. Ook Zorg & Welzijn ziet met een stijging van 20 procent het aantal afgekeurden fors stijgen.

Uitkeringsinstantie UWV concludeerde vorige maand al dat er de afgelopen zes jaar niet zoveel arbeidsongeschikten bijkwamen als in 2016. De instroom in de WIA, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, groeide in 2016 met 12 procent. In één klap kwam er ruim 4.000 arbeidsongeschikten bij.

UWV: stijging niet volledig te verklaren

Een volledige verklaring voor de stijging had het UWV toen niet, maar volgens de Volkskrant speelt dus de groei van het aantal afgekeurden in de laatste fase voor het pensioen een grote rol. Voor 55-plussers is de kans om arbeidsongeschikt te worden ongeveer tien keer zo groot als voor werknemers onder de 25 jaar.

De pensioenleeftijd gaat sinds 2013 in stapjes omhoog, tot uiteindelijk 67 jaar en 3 maanden in 2021. “De pensioenleeftijd stijgt zo snel dat ouderen met een zwaar beroep dat niet kunnen bijhouden”, zegt PMT-voorzitter Jan Berghuis tegenover de Volkskrant:

“En het einde van de groei van nieuwe arbeidsongeschikten is nog lang niet in zicht. We hebben een beperkte regeling om vervroegd te kunnen stoppen met werken. Die is in 2020 afgelopen. Dan verwacht ik een explosieve stijging.”

Nederland kent momenteel iets meer dan 800.000 arbeidsongeschikten. Zij komen terecht in de WIA, de Wajong voor jonggehandicapten of de oude Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO). Die laatste is sinds eind 2005 vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).