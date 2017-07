Cheesecake met mango

Er staan lang niet alleen maar zoete recepten in het boek Bakken van Peter Balcaen, al zijn die wel in de meerderheid. Het kookboek bevat ook recepten voor allerlei soorten quiches, hartige taarten en veel broodjes. Deze kaastaart is gewoon een cheesecake.

Maal de koekjes fijn en meng ze met de gesmolten boter. Breng dit mengsel aan in de springvorm en druk daar de bodem en zijkanten goed mee aan. Laat stollen in de koelkast. Week de gelatine in koud water. Meng de roomkaas met de halfopgeklopte slagroom en de gecondenseerde melk. Rasp de citroen en voeg deze zeste toe aan de roomkaasmengeling. Pers een halve citroen uit en voeg dit sap ook toe aan de mengeling. Schil en pureer een mango en voeg toe. Knijp de gelatineblaadjes uit, smelt ze op een zacht vuur en voeg ze dan al roerend straalsgewijs toe aan de vulling. Let op voor klontervorming. Stort de vulling in de taartvorm en laat de taart ten minste 3 uur stollen in de koelkast. Ontvorm de taart en werk af met stukjes mango en eventueel wat toefjes slagroom.