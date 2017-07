Op een verjaardagsfeest van mijn zus kwam haar kleinzoon Jurre (7 jaar) kwaad binnen omdat hij volgens hem was weggejaagd uit de plaatselijke speeltuin.

Ik besloot samen met hem te gaan kijken wat er aan de hand was. Een aantal buurtbewoners was bezig met het maken van een filmpje met hun kleinkinderen. Toen ik Jurre voorstelde even te wachten, zei hij kordaat: „Nu moeten we plan B in werking stellen.” Toen ik hem vroeg wat dat inhield, antwoordde hij resoluut: „Aanvallen.”

