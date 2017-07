Russische popster als go-between

In de laatste episode van het Rusland-dossier rond Trump claimen twee zoons de hoofdrol. Aan de ene kant Donald Trump jr. die zijn vader wilde helpen de presidentsverkiezingen te winnen. Aan de andere kant de Russisch-Azerbajdzjaanse popster Emin, die namens zijn vader, de rijke zakenman Aras Agalarov, de Trumps gevoelige informatie aanbood over Hillary Clinton. De communicatie tussen de Trumps en de Agalarovs verliep via Emins toenmalige manager, de Brit Rob Goldstone, zo blijkt uit de e-mails die Donald Trump jr. dinsdag publiceerde. Als boodschapper fungeerde de Moskouse advocaat Natalia Veselnitskaja, die bekendstaat als „betrouwbare insider” van het Kremlin.

De „ultragevoelige informatie”, zoals Goldstone het in zijn e-mail aan Donald Trump jr. omschreef, zou onderdeel zijn van „de steun van Rusland en de Russische regering aan de heer Trump”.

De belastende informatie over Clinton zou afkomstig zijn van de procureur-generaal van Rusland. Hoewel onbewezen, wordt aangenomen dat daarmee de machtige Russische procureur-generaal Joeri Tsjajka wordt bedoeld. Tsjajka is sinds 2006 de hoofdaanklager onder president Poetin. Hij wordt beticht van corruptie en criminele activiteiten.

De Agalarovs zijn geen onbekenden in het Rusland-dossier dat Trump achtervolgt. Aras Agalarov is directeur van het machtige vastgoedbedrijf Crocus Group dat banden heeft in het Kremlin. In 2013 haalde hij voor 14 miljoen dollar de Miss Universe-verkiezing, waarvan Donald Trump eigenaar is, naar Moskou. Agalarov zou via de missverkiezing zijn zoon, de popzanger Emin, beroemd hebben willen maken. Trump op zijn beurt hoopte een deal te sluiten over de door hem vurig gewenste bouw van een Trump Tower in Moskou. Hij figureerde zelfs in een clip van Emin en twitterde na zijn bezoek aan Moskou aan Agalarov: „Ik had een geweldig weekend met jou en je familie. Je hebt het FANTASTISCH gedaan. TRUMP TOWER-MOSKOU is het volgende. Emin was geweldig!”

Volgens Russische en Amerikaanse media zouden de Agalarovs een ontmoeting tussen Poetin en Trump hebben willen regelen. Die ging op het laatste moment niet door vanwege een gelijktijdig gepland bezoek van Willem-Alexander en Maxima, die met een handelsdelegatie in Moskou waren. Na de Miss Universe-show zou Poetin Trump als geschenk een traditionele Russische lakdoos hebben gestuurd.

Dat de Agalarovs Trumps campagne een zetje wilden geven door hem gevoelige informatie over zijn tegenstrever Hillary Clinton door te spelen, lijkt gezien de goede betrekkingen voorstelbaar. Maar Agalarov senior ontkende woensdag iedere betrokkenheid bij de ontmoeting. Het zou zijn zoon Emin zijn, die de banden met de Trump junior cultiveerde. „Ze zijn van ongeveer dezelfde leeftijd, hoe moet ik weten waarover ze spraken?”, aldus Agalarov tegen het Moskouse radiostation BFM.

Op de vraag of hij de e-mails van Trump jr. had gezien stelde hij: „Ik denk dat het verzinsels zijn. Ik weet niet wie dat verzonnen zou hebben. Wat heeft Hillary Clinton hiermee te maken? Ik weet het niet. Rob Goldstone ken ik ook niet.”

Boodschapper van Kremlin?

Een Russische advocaat als boodschapper van het Kremlin? Gezien het bonte gezelschap dat het Rusland-dossier inmiddels bevolkt, zullen weinigen ervan opkijken. De vraag is wat de 42-jarige Natalia Veselnitskaja, advocaat bij het Moskouse bureau Camerton Consulting, werkelijk kwam doen in de Trump Tower. Collega’s omschrijven haar als een „betrouwbare insider” van het Kremlin, Daarnaast wordt Veselnitskaja, die haar carrière maakte in de Moskouse vastgoedwereld, gezien als huisadvocaat van belangrijke functionarissen in de Russische overheid.

Zelf ontkent ze dat ze de Trump-campagne van compromitterend materiaal (kompromat) over Clinton wilde voorzien in opdracht van de Russische regering. „Ik heb nooit enige gevoelige of belastende informatie over Clinton gehad. Het is mogelijk dat ze verlangden naar dergelijke informatie. Ze wilden het misschien zo graag dat ze alleen nog maar hoorden wat ze wilden”, zo luidde Veselnitskaja’s verklaring in een interview met de Amerikaanse zender NBC News. Veselnitskaja staat bekend als fervent tegenstander van de in 2012 door de VS aangenomen Magnitski-wet, die sancties oplegt aan Russische officials die schuldig zijn aan corruptie en mensenrechtenschendingen. Daarop besloot de Russische regering tot een verbod op adoptie door Amerikaanse gezinnen. Veselntiskaja is oprichter van een Amerikaanse stichting die als doel heeft de adoptie van Russische kinderen opnieuw mogelijk te maken. Dat zou volgens Veselnitskaja de inzet zijn van het gesprek met Trump jr.

In Moskou wordt ze in verband gebracht met illegale onteigeningen. Ze zou daarin optrekken met haar ex-echtgenoot Aleksandr Mitoesov, onderminister van Transport en oud-procureur in Moskou.

