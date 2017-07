Oud-minister Gerrit Braks (84) overleden

Vooraanstaand CDA-politicus Gerrit Braks is woensdag op 84-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie laten weten, zo meldt persbureau ANP.

Braks was in de jaren tachtig in drie verschillende kabinetten minister van Landbouw en Visserij en was van 2001 tot 2003 voorzitter van de Eerste Kamer. Hij beëindigde zijn politieke loopbaan als waarnemend burgemeester van Eindhoven. Die functie vervulde hij in 2007 en 2008.

Afgetreden als minister vanwege visfraude

De katholieke Braks groeide op in een boerengezin in Brabant. Vanaf eind jaren zestig werkte hij acht jaar voor de landbouwraad in Brussel. Na drie jaar als kamerlid voor het CDA werd hij als minister van Landbouw gevraagd in het eerste kabinet Van Agt. Na een jaar pauze keerde hij terug op zijn post en kreeg te maken met kwesties als mestproblematiek, dierenwelzijn en de visfraude.

Nederlandse vissers hielden zich niet aan de Europese quotaregeling; een groot gedeelte van de vis werd illegaal gevangen. Volgens coalitiegenoot PvdA had Braks de Kamer niet goed geïnformeerd. De minister van Landbouw en Visserij wachtte de motie van wantrouwen niet af en trad in 1990 af.

Van vriend tot vijand van de boeren

Als zoon van een boer werd Braks lange tijd geprezen om zijn goede contacten met de agrarische ondernemers. Belangrijk voor het CDA; de traditionele boerenpartij. Maar tijdens zijn verschillende periodes als minister van Landbouw verslechterde de relatie tussen Braks en de boeren. Tijdens het zogenoemde graanconflict, toen akkerbouwers dagenlang wegen en gebouwen geblokkeerden met hun tractoren vanwege lagere prijzen, moest Braks zelfs door bodyguards worden vergezeld.

In een profiel over Braks schreef voormalig NRC-redacteur Aukje Roessel dat de minister ook werd tegengewerkt door premier Lubbers die de boeren probeerde te vriend te houden:

“Braks had ze juist verder tegen zich in het harnas gejaagd door de akkerbouw te vergelijken met de textielindustrie en de leerlooierij, twee branches waarin zo’n vijftien jaar geleden het ene na het andere bedrijf failliet ging. Waar [premier] Lubbers telkens beweerde dat het niet tot een ‘koude sanering’ zou komen, schuwde Braks niet de boeren te vertellen dat er bedrijven moeten verdwijnen”.

Daarna werd Braks voorzitter van de KRO en senator voor het CDA. Na drie jaar als fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer werd Braks in oktober 2001 gekozen als senaatsvoorzitter. In juni 2003 stopte zijn termijn.