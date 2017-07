Ook zíj zorgt voor buzz bij Britten

Je hoort de regen vallen op het dak van het centercourt, het geeft een intieme sfeer op een grijze dinsdag op Wimbledon. Je voelt de wisselwerking tussen thuispubliek en de nieuwe Britse tennishoop Johanna Konta. „Yeaahhh”, klinkt het na gewonnen punten. Ze speelt met haar hart tegen de Roemeense nummer twee van de wereld, Simona Halep. En wint in een intens gevecht van ruim tweeënhalf uur: 6-7, 7-6 en 6-4. „What a match”, zoemt het rond op het tennispark.

Groot-Brittannië heeft een nieuwe ster aan het firmament: Johanna Konta (26) staat donderdag in de halve finale tegen het Amerikaanse icoon en vijfvoudig winnares Venus Williams (37). De hunkering is al dagen voelbaar in Londen. ‘The great British take-off’, kopt The Daily Telegraph dinsdag op het sportkatern. Met deze halve finale neemt de buzz voorzichtig dezelfde vormen aan als de jaarlijkse hysterie rond tweevoudig winnaar Andy Murray.

Oud-speelster Virginia Wade kijkt vanuit de ‘Royal Box’ toe, zij was in 1978 de laatste Britse die de halve finale van Wimbledon haalde. „Het is surrealistisch hoe snel dingen kunnen veranderen in het tennis”, zegt Konta bij de BBC. Tot dit jaar won ze in vijf eerdere deelnames één partij, nu wint ze vijf duels achter elkaar. Als ze nog twee wedstrijden wint is ze de eerste Britse winnares sinds Wade in 1977: zij versloeg toen de Nederlandse Betty Stöve in de finale.

Beelden uit de kwartfinale van Konta tegen Halep:



Dochter van Hongaarse ouders

Lang levensverhaal in het kort: Konta werd geboren in Sydney als dochter van twee Hongaarse immigranten, ze begon op haar achtste met tennis, vertrok op haar veertiende voor ruim een jaar naar een tennisacademie in Barcelona en vestigde zich daarna met haar ouders in het Engelse Eastbourne. Ze maakten de oversteek naar Europa omdat ze in het „hart van het tennis” wilden verblijven, zei ze eerder deze week.

Ze heeft drie paspoorten: het Hongaarse, het Australische en het Britse. Ze noemde zich weleens „het vrouwelijke equivalent van Jason Bourne”, naar de gelijknamige spionagefilm. Sinds 2012 komt ze uit voor Groot-Brittannië, waar ze voorheen onder de Australische vlag speelde – zoals oud-toptienspeler Greg Rusedski in 1995 switchte van Canada naar Groot-Brittannië.

Hoewel ze haar jongste jeugdjaren niet doorbracht in Groot-Brittannië ziet ze het als haar thuisland, zegt haar Belgische coach Wim Fissette (37), die haar sinds begin dit seizoen begeleidt. „Ze is Brits, ze voelt zich Brits, ze praat Brits.” Carrièretechnisch is de keuze ook goed te plaatsen: de Britse tennisbond geldt als zeer kapitaalkrachtig, mede door de inkomsten uit Wimbledon, en ze kan er gebruikmaken van faciliteiten op topniveau.

De Britten sluiten haar in de armen nu de successen komen. „Dat heeft een beetje tijd nodig gehad”, zegt Fissette. In de schaduw van Murray is Konta de afgelopen twee jaar vanuit het relatieve niets naar de top geklommen; begin 2015 stond ze nog 150ste van de wereld. Ze staat nu zevende en zal door de resultaten op Wimbledon stijgen richting topvier.

Nieuwe nummer één bij de vrouwen De Tsjechische Karolina Pliskova profiteert van de huidige anarchie in het vrouwentennis en lost de Duitse Angelique Kerber af als beste van de wereld. Kerber was dat sinds september 2016, maar verloor haar plek na haar uitschakeling in de achtste finale. Simona Halep had de nieuwe lijstaanvoerder kunnen worden, maar had daarvoor de halve finale moeten halen. De andere halve finale bij de vrouwen gaat donderdag tussen de Spaanse Garbiñe Muguruza en de Slowaakse verrassing Magdalena Rybarikova.

Achilleshiel

Haar opmars moet voornamelijk gezocht worden in het mentale aspect. Dat was haar achilleshiel. „Er zijn wedstrijden geweest waar je in haar ogen zag dat ze van slag was”, vertelt de Amerikaanse oud-Wimbledon-winnares Lindsay Davenport dinsdag bij het perscentrum. „Op de US Open zag ik een keer dat ze een paniekaanval had op de baan en riep dat ze geen adem kreeg. Dat heeft ze nu niet meer.”

Ze ging in 2014 in de leer bij de Spaanse sportpsycholoog Juan Coto en werkte aan haar zwaktes: angstig, onrustig, slecht omgaan met druk. „Bij veel spelers zie je dat ze op dat gebied moeilijkheden hebben en het uit de weg gaan. Zij investeert erin”, zegt Fissette, die in het verleden onder anderen Kim Clijsters en Halep coachte. Ze doet onder meer aan ademhalingsoefeningen, meditatie en yoga.

„Haar doorbraak is geweest dat ze daaraan heeft gewerkt, daarin is ze nu heel sterk”, zegt Fissette. „Op belangrijke punten staat ze er.” Mental coach Coto pleegde in november zelfmoord, inmiddels heeft ze een nieuwe begeleider gevonden, een Spaanse lifecoach. Ze weet de druk op Wimbledon – die bij iedere zege toeneemt – goed te reguleren, zegt Fissette. „Zaterdag zijn we een dag niet hier geweest, om er even uit te zijn.”

Service als wapen

Met haar krachtige service heeft ze een gevaarlijk wapen op gras – al oogt de servicebeweging een beetje stroef en geforceerd. Ze speelt agressief en in hoog tempo vanaf de baseline. Als ze goed serveert en retourneert is ze moeilijk te kloppen, zegt Fissette. Maar: „Er zit nog veel marge in haar returns en de positionering van haar baselinespel.”

Hij stuurt haar voor haar duels altijd een uitgebreid Whatsapp-bericht met het tactische plan. Vijf minuten voor ze de baan op gaat, houdt hij altijd een klein examen. Het idee: als haar intenties duidelijk zijn, is ze op haar sterkst. Topdrie van de wereld moet ze kunnen halen, zegt Fissette. „Maar het echte doel is een grand slam winnen.” Mogelijk zaterdag al.