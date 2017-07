Onderzoek naar mogelijk explosief in flat Haarlem

De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet onderzoek in een flat in Haarlem waar mogelijk explosief materiaal is gevonden. De bewoner van het appartement was dinsdagavond al opgepakt. Na een melding bij de politie bleek de 27-jarige man meerdere vuurwapens en munitie in huis te hebben liggen.

Het mogelijk explosieve materiaal werd woensdagmiddag gevonden tijdens politieonderzoek in de kelderbox van de flat. Acht flatwoningen zijn ontruimd. Het is nog niet duidelijk of er verdere maatregelen getroffen moeten worden. De politie denkt vooralsnog niet te maken te hebben met iemand met terreurplannen. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om “iemand die de weg kwijt is”. Of hij gewelddadige plannen had met zijn wapens, is nog niet bekend.

De man zit vast voor verboden wapenbezit. De wapens zijn in beslag genomen. De verdachte heeft een psychiatrische achtergrond. Volgens eerdere berichtgeving zou hij na een eerste psychische beoordeling van een arts al zijn opgenomen in een kliniek, maar de woordvoerder laat weten dat dit nog niet is gebeurd.