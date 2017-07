OM: windmolenbeleggers voor 8,7 miljoen opgelicht

Met prachtige beloftes en gelikte brochures wisten beleggingsmaatschappijen Hollandsche Wind en Noordenwind in de voorbije twee jaar 8,7 miljoen euro los te weken bij particuliere beleggers. Niets van dat geld is daadwerkelijk geïnvesteerd in windmolens en Nederlands vastgoed, zoals wel was beloofd. In plaats daarvan werden de miljoenen weggesluisd naar het buitenland.

Dat stelde het Openbaar Ministerie woensdagmiddag voor de rechtbank in Amsterdam, tijdens een tussenzitting in de strafzaak tegen de twee hoofdverdachten, Stefan S. (35) uit Zutphen en Ronald de G. (60) uit Barneveld. Zij worden beschuldigd van „grootschalige oplichting”, verduistering en witwassen. Naast S. en De G. heeft het OM nog vijf personen als verdachten aangemerkt.

Het zevental benaderde particulieren met het voorstel tegen hoge ‘vaste’ rendementen te beleggen in windmolens (Hollandsche Wind) en Nederlands vastgoed (Noordenwind). De namen van de beleggingsmaatschappijen uit Oosterbeek, nu allebei failliet, waren volgens het OM niet willekeurig gekozen. Hollandsche Wind („Ouderwetsch Innovatief”) wekt vertrouwen omdat het lijkt op het Eneco-merk Hollandse Wind, terwijl Noordenwind een vereniging voor duurzame energie is uit Leeuwarden. Daar hadden de bedrijven van S. en De G. echter niets te maken, benadrukt het OM woensdag nog maar eens.

Een onbekend aantal beleggers hapte toe voor in totaal 8,7 miljoen euro, geld dat direct verdween naar buitenlandse betaalrekeningen, Portugees en Filippijns vastgoed en, klassiek, auto’s. Justitie wist in de voorbije maanden op 3,8 miljoen euro beslag te leggen. Naar de rest is de FIOD nog op zoek.

Kans op recidive

Reden voor het OM de rechter te vragen om de twee hoofdverdachten nog langer in voorarrest te houden. Want daar ging het woensdag om, de inhoudelijke zitting vindt pas plaats als het onderzoek is afgerond. Komen de twee al eerder vrij, dan kunnen ze proberen de zoektocht naar de gelden te frustreren, aldus het OM. Andere redenen om S. en De G. nog langer vast te houden: vluchtgevaar naar Portugal of de Filippijnen en vooral kans op recidive – een bekend verschijnsel bij dit soort beleggingsfraudes. S. heeft nog meer dan 80 ongebruikte domeinnamen geregistreerd staan, die zou hij zou kunnen gebruiken om een nieuw beleggingsproduct in de markt te zetten.

Onzin, vond de advocaat van S. Het zou wel erg opvallend zijn als de verdachten juist nú weer de fout in zouden gaan, terwijl het onderzoek nog loopt. „Zo stom” zijn ze nu ook weer niet, aldus de raadsman.

De rechter was daar echter niet zo zeker van en besloot het voorarrest van S. en De G. te verlengen tot de volgende behandeling van de zaak, op 26 september. Immers, zelfs nadat de eerste beslagen al waren gelegd en de persberichten over een onderzoek de deur uit waren, richtten de twee nog nieuwe beleggingsbedrijfjes op. „Kennelijk prevaleerde de hebzucht”, concludeerde het OM.