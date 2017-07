Nog eens 38 massagraven ontdekt in Congo

De Verenigde Naties (VN) hebben afgelopen week nog eens 38 massagraven ontdekt in de Democratische Republiek Congo. Daarmee zijn er sinds de gevechten zijn uitgebroken in de centrale provincie Kasaï tachtig massagraven gevonden. Dat heeft een VN-woordvoerder woensdag bekendgemaakt, schrijft Reuters.

De massagraven werden ontdekt op zes verschillende plekken tijdens een gezamenlijke onderzoeksmissie van de VN en het Congolese leger in het westen van Kasaï. Over het aantal slachtoffers en hun identiteit is nog niets bekend. Volgens de Congolese overheid zijn de Kasaï-rebellen verantwoordelijk voor de massagraven in de provincie. Tegelijkertijd zijn er ook getuigen in de regio die zeggen dat het Congolese leger op bepaalde plekken truckladingen lichamen heeft achtergelaten.

Politieke onrust

Congo is politiek instabiel omdat president Joseph Kabila weigert af te treden sinds het verlopen van zijn tweede ambtstermijn. Daardoor zijn er verspreid door het land rellen en gevechten uitgebroken. De meest heftige gevechten vinden plaats tussen rebellen en het Congolese leger in Kasaï.

Het conflict ontstond na een ruzie over de aanstelling van door stamoudsten van Jean Pierre Mpandi als nieuw stamhoofd van de Bajila Kasanga. Normaal gesproken moet deze aanstelling erkend worden door de Congolese overheid. Omdat Mpandi openlijk oppositie voert tegen de regering van Kabila, weigerde de regering in Kinshasa dit te doen.

De bevolking van Kasaï is sindsdien getuige van hevige gevechten en oorlogsmisdaden. Sinds augustus zijn er meer dan 3.300 mensen doden gevallen en 1,4 miljoen mensen gevlucht.

Eerder deze week werd bekend dat er dit jaar nog geen verkiezingen zullen komen in Congo.