NCTV onderzoekt terreurdreiging EK voetbal

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) doet onderzoek naar berichten dat Islamitische Staat (IS) een aanslag zou willen plegen tijdens het EK Vrouwenvoetbal. De terreurgroepering zou aanhangers daartoe hebben opgeroepen op een kanaal op chatapplicatie Telegram.

In het bericht zou opdracht zijn gegeven om op 19 juli een aanslag te plegen op het Utrechtse voetbalstadion Galgenwaard. Dan staat de wedstrijd Engeland-Schotland op het programma. “We kennen dit bericht en kijken er momenteel naar”, stelt een woordvoerder namens de NCTV. “De instanties die hiervoor bevoegd zijn, analyseren het.”

De IS-oproep werd opgepikt door een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in het achterhalen van informatie over terrorisme, de SITE Intelligence Group. De politie laat weten de waarschuwing eveneens te hebben gekregen van SITE en neemt “gepaste maatregelen”. Welke dat zijn, kon een woordvoerder niet zeggen.

Dit bericht wordt uitgebreid.