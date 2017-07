‘Meer scholing, meer zekerheid’

Het gaat goed met de uitzendbureaus. Niet alleen is hun gezamenlijke omzet afgelopen halfjaar met 6 procent gestegen, ze geven hun uitzendkrachten ook vaker langer lopende contracten in plaats van losse opdrachten, bleek dinsdag uit de halfjaarcijfers van de ABU, de grootste brancheorganisatie voor uitzenders.

Jurriën Koops (Ede, 1966) is sinds 2014 directeur van de ABU. Hij studeerde economie aan de VU Amsterdam en begon in ’91 als beleidsadviseur bij het CNV.

Uitzendbureaus durven hun personeel meer zekerheid te bieden dankzij de economische groei, zegt directeur Jurriën Koops van de koepel, waar onder meer de grote uitzenders Randstad, Manpower en Adecco bij zijn aangesloten. Bovendien wordt arbeid weer schaarser, zegt hij. „Goed personeel wil je aan je binden.”

De uitzendbranche groeit sinds 2013, toen de economische crisis nog in volle gang was. In de periode van herstel hadden bureaus een belangrijke rol, zegt Koops. „Er werden meer uitzendkrachten gevraagd, omdat er nog onzekerheid in de markt zat. In 2015 namen we 70 procent van de nieuwe banen voor onze rekening. In 2016 de helft.”

Wat voor contracten worden er nu meer gegeven?

„Tijdelijke contracten waarmee je bijvoorbeeld drie of zes maanden gegarandeerd in dienst bent van het uitzendbureau. Dat noemen we een ‘fase B-contract’. Dat krijg je als je meer dan anderhalf jaar bij hetzelfde uitzendbureau hebt gewerkt. Het biedt meer zekerheid dan een ‘fase A-contract’, dat elk moment kan stoppen.”

Uitzendbureaus waren ooit bedoeld om ‘piek en ziek’ op te vangen. Passen langer lopende contracten daar bij?

„Ja, want behalve de economische groei er is nog een ontwikkeling: bedrijven hebben structureel meer behoefte aan een flexibele schil om te kunnen mee-ademen met de economie. Dat is meer dan piek en ziek. Die behoefte zijn wij gaan bedienen. Uitzendkrachten vormen maar 8 procent van die flexibele schil. Verder zijn het tijdelijke contracten, zzp’ers en nuluren- en oproepcontracten.”

Door die tijdelijke contracten is er meer onzekerheid bij de middenklasse, concludeerde een WRR-rapport vorige week. Moeten mensen met een vaster uitzendcontract niet gewoon in dienst komen?

„Wij maken ons ook zorgen over de doorstroming van flex naar vast. Die was vroeger hoger dan nu. Dat komt ook doordat een vast contract voor werkgevers lastig, duur en ingewikkeld is geworden. Dat moet makkelijker worden. Het moet voor werkgevers weer een feestje worden om dat vaste contract aan te kunnen bieden.

„Dat WRR-rapport over de middenklasse snijdt een thema aan dat we herkennen. Mensen hebben de regie niet meer over hun toekomst. Je moet ze dus meer zekerheid geven. Maar die zekerheden hoef je niet altijd aan een vast contract op te hangen. Mensen met een flexibel contract willen ook zekerheid. Daarom zijn we vorige week ook met de ‘perspectiefverklaring’ gekomen: een werkgeversverklaring voor uitzendkrachten die daarmee een hypotheek kunnen aanvragen.”

Heeft u uw wensen over de arbeidsmarkt al laten weten aan de onderhandelende partijen in Den Haag?

„Wij hebben vorig jaar rond deze tijd al duidelijk gemaakt dat de arbeidsmarkt het belangrijkste thema moet zijn voor het nieuwe kabinet. Onze arbeidsmarkt en sociale stelsel zijn uit elkaar gegroeid. Het vaste contract moet aantrekkelijker worden. Dat moet je niet uitstellen, om te voorkomen dat er een nog grotere scheiding komt op de arbeidsmarkt. Tussen hoge en lage inkomens, flex en vast, veel zekerheid en weinig zekerheid.”

Zit de groei in alle sectoren?

„Nee, in de techniek en de industrie gaat het goed, in de transport gaat het goed. Maar bij de administratieve banen schommelt de groei rond de 0 procent. Voor een deel komt dat doordat er door digitalisering minder administratieve banen zijn. Er zijn daar al 150.000 verloren gegaan de afgelopen vijf jaar, meldde het UWV laatst. De komende jaren zullen dat er waarschijnlijk weer zo’n 150.000 zijn.

„Het is een grote sector: er zijn 1,2 miljoen administratieve banen. En daar ontstaat nu een mismatch. Als je op werk.nl, van het UWV, kijkt naar de top-5 van meest gezochte beroepen, staan daar drie administratieve functies tussen. In de top-5 van aangeboden banen geen enkele. Dat is ook belangrijk in de komende tijd: wat gaan we doen aan die mismatch?”

Wat kun je daar volgens u aan doen?

„Uitzendbureaus zullen ook moeten gaan scholen. Kandidaten die minder goed passen moeten opgeleid worden voor de schaarsere vacatures. We moeten ook gerichter kijken hoe we mensen voor die schaarse vacatures uit het buitenland gaan halen. We hebben straks minder ‘handen’ nodig en meer ‘hoofden’.”

Kunnen laaggeschoolden in de toekomst nog wel terecht bij een uitzendbureau?

„Ja, wij zijn een laagdrempelige opstap voor mensen op de arbeidsmarkt en dat blijft zo. Maar de digitalisering brengt wel een taak met zich mee: upgrading van je personeel. We moeten goed bedenken hoe we deze mensen blijven scholen.”