Meer Romakinderen die gedwongen stelen in opvang

Nederlandse jeugdinstellingen krijgen steeds meer aanmeldingen van Romakinderen die gedwongen worden tot zakkenrollen en winkeldiefstal. Ze zijn afkomstig uit delen van voormalig Joegoslavië en worden via justitie bij de zorginstellingen aangemeld. Het afgelopen jaar kreeg het Leger des Heils voogdij over vijfendertig uitgebuite Romakinderen. In 2015 waren het er een stuk minder. En de jaren daarvoor ging het slechts om enkele „individuele gevallen”.

De stijging lijkt ook in 2017 door te zetten, volgens het Leger des Heils. Het Openbaar Ministerie laat in een reactie weten bekend te zijn met „de problematiek”. Een woordvoerder: „We zijn volop bezig met het aanpakken en voorkomen ervan.”

Internationale bendes ronselen de kinderen in arme gezinnen en trainen ze om te stelen. Vaak brengen de uitbuiters de jonge kinderen van stad naar stad. Ze moeten stelen op drukke treinstations en in winkelgebieden. De opbrengst wordt aan het eind van de dag afgestaan aan de uitbuiters. „Sommige kinderen verdienen een ton per jaar”, zegt clustermanager Frank Nissen van het Leger des Heils. Het Leger regelt de voogdij voor uitgebuite Romakinderen in Nederland.

Politie en hulpverlening worstelen met deze jonge slachtoffers van uitbuiting. De kinderen houden bij gesprekken met hulpverleners hun lippen stijf op elkaar en geven verkeerde namen en leeftijden op. De politie zet bot- of tandonderzoek in om de leeftijd van de kinderen te achterhalen, zegt Nissen. Eén meisje stond onder 35 verschillende namen in twaalf verschillende landen geregistreerd, volgens Frank Nissen.

De kinderen worden opgevangen in goed beveiligde jeugdinstellingen, waar ze geen gebruik mogen maken van telefoons of internet. Daar krijgen ze ondermeer les in sociale vaardigheden. Het lezen en schrijven gaat de kinderen vaak slecht af, zegt Nissen, omdat ze nog niet eerder naar school zijn geweest. De meeste kinderen ontsnappen uiteindelijk uit de opvang. Ze worden daarbij geholpen door de uitbuiters. zegt hij. Nissen: „De hulpverlening aan deze kinderen is eigenlijk een mission impossible.”