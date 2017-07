Marcel Kittel wint zijn vijfde Tour-etappe

Marcel Kittel heeft woensdag de elfde etappe in de Tour de France gewonnen. Hij kwam na 203,5 kilometer in de massasprint als eerste over de streep, met in zijn kielzog LottoNL-Jumbo-renner Dylan Groenewegen die tweede werd. Het is de vijfde etappeoverwinning voor de groenetruidrager Kittel.

Het scheelde niet veel of de Pool Maciej Bodnar had de etappe gewonnen. Hij ontsnapte na 30 kilometer, en wist zijn voorsprong uit te bouwen tot meer dan 50 seconden. In de laatste vijf kilometer kwam het peloton snel dichterbij, om op 300 meter voor de finish Bodnar alsnog in te halen.

Groenewegen werd naar eigen zeggen “op waarde geklopt” door Kittel. Hij gaf in een interview met de NOS na de wedstrijd een eenvoudige verklaring voor de overwinning van de Duitser:

“Dat hij sterker is, denk ik.”

De uitslag van woensdag heeft geen invloed op de top van het algemeen klassement. Donderdag gaat de Tour na een aantal vlakke etappes de Pyreneeën in met Christopher Froome opnieuw in het geel. Simon Yatess behoudt de witte trui, en Kittel heeft zijn positie in het puntenklassement met de dagzege opnieuw verstevigd.