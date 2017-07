‘Ik ben feministe, eigenlijk altijd geweest’

Eén Roma-jongen

„Mijn eerste middelbare school was niet uitdagend genoeg. Daarom ben ik overgestapt naar het Madach Imre-gymnasium, de beste middelbare school in Boedapest voor wie talen wil studeren. Ik doe Engels en Frans. Op mijn eerste school zat maar één Roma-jongen en vertelden leerlingen de hele tijd racistische of seksistische grappen. Deze school is liberaal en divers: in mijn vriendengroep zit een moslim, een Aziaat, een biseksuele vriend en een lesbische vriendin. Ik hou ervan hoe open-minded iedereen is. De conservatieve, oordelende mensen zijn in de minderheid. Maar ik weet dat je het tegenoverstelde aantreft buiten die bubbel waar ik in leef. Hongaren houden niet van verandering of vreemde dingen.”

Foto Akos Stiller

Naam: Krisztina Rékai (17) Woont met: vader, moeder, zusje (10) Vader: snoepmaker, werkt in restaurant Moeder: schoonmaakster, voormalig snoepmaker

Negen maanden verkering

„Naast school zit ik op een privé-academie die tieners voorbereidt op studeren in het buitenland. Ik wil naar het Verenigd Koninkrijk: ik denk aan Manchester, Londen of Glasgow. Alleen als niets gaat zoals gepland ga ik in Hongarije studeren. Ik beschouw het onderwijssysteem hier niet echt als goed. En ik wil sociale, open-minded vakken studeren. Ik heb een vriendje van wie ik heel veel hou: we hebben negen maanden verkering. Als ik aan mijn toekomst denk, denk ik aan onze toekomst samen. Maar ik weet dat ik nog maar zeventien ben en dat het ooit over zal zijn. Hoger onderwijs is veel belangrijker dan liefde op je zeventiende.”

Gender

„Ik wil sociale antropologie studeren en een master halen in gender- en vrouwenstudies. Ik ben feministe. Al heel jong had ik er geen lekker gevoel bij dat mensen verondersteld werden dingen te doen op basis van hun gender. Ik herinner me dat ik weigerde roze te dragen, een broek droeg en speelde met dezelfde dingen als jongens. Nu ik ouder ben, heb ik er een stapel boeken over gelezen en is het zowat mijn hobby geworden. In de Pride-week hou ik een lezing van drie uur over feminisme.”

Dit zegt haar vader „Ik ken Kriszti als een onafhankelijk, zelfstandig kind. School, buitenschoolse programma’s, sport: ze regelt het zonder hulp. Wij proberen haar financieel te helpen en bij te houden. We hopen tegelijk dat ze ons nodig zal hebben en niet nodig zal hebben in haar leven.”

Cakes, chocolade, macarons

„Mijn vrienden zeggen: jij had de best mogelijke kindertijd want je ouders zijn snoepmakers. Ze maakten cakes, chocola, macarons en bonbons en brachten die mee naar huis. Maar ik had er niet zoveel aan want ik hou niet echt van snoep, net als mijn zus. Wellicht omdat we zoveel konden krijgen als we wilden. Zo is het leven.”

Deze zomer in de rubriek Jong! pubers uit negen wereldsteden over zichzelf, de wereld en elkaar. pubers@nrc.nl