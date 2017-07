IJsberg van 6.000 km2 breekt af van Antarctica

Een brok ijs van ongeveer 6.000 km2, zo groot als Drenthe en Overijssel bij elkaar, is afgebroken van de Larsen C-ijsplaat in Antarctica en is nu een van de grootste ijsbergen ooit. Door klimaatopwarming breken ijsplaten sneller in stukken. Het gevolg is dat gletsjers vanaf land ook sneller de zee in glijden – de ijsplaten zijn daar een rem op. Een beeld van de breuk is dinsdag vrijgegeven door de satelliet Copernicus Sentinel-1 van het Europese Ruimte Agentschap (ESA).

De Larsen C-ijsplaat ligt in de Weddell Zee, aan de oostkant van het Antarctisch Schiereiland. Inmiddels is 10 procent van de plaat verdwenen. De eerste grote scheur van het nu afgebroken stuk verscheen een paar jaar geleden. Sinds januari 2016 heeft die zich snel uitgebreid en vertakt. Het nu afgebroken stuk weegt een miljoen maal een miljoen ton en bevat ongeveer even veel water als het Ontariomeer in Noord-Amerika.