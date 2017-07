Gülen verzet zich niet tegen uitlevering naar Turkije

Fethullah Gülen verzet zich niet tegen uitlevering wanneer de Verenigde Staten hierover een akkoord bereiken met Turkije en is niet van plan te vluchten. Dat zegt de in Pennsylvania woonachtige Turks islamitisch leider in een interview met persbureau Reuters.

De Turkse regering beweert dat de invloedrijke geestelijke het brein is achter de mislukte staatsgreep van een jaar geleden. Daarbij kwamen meer dan tweehonderdveertig mensen om het leven.

‘Ik ken de mensen achter de coup niet en ben tegen militair ingrijpen

In het interview herhaalt Gülen dat hij niets met de couppoging te maken heeft. “Ik heb nooit een staatsgreep of een greep naar de macht gesteund”. In een gesprek met de Amerikaanse radio-omroep NTR, waar hij ook is geïnterviewd, geeft hij in een uitgebreide reactie aan.

“Met alle respect voor het leger, ik ben altijd tegen militair ingrijpen geweest. Ik ken de mensen achter de coup van 15 juli [2016] niet. Wellicht kennen ze mij, hebben ze lezingen van mij gevolgd. Ik weet dat niet (…) Als een van deze soldaten mij had verteld over het plan dan had ik tegen ze gezegd: ‘je pleegt hiermee moord’.”

De 79-jarige leider van de Hizmet-beweging, ook bekend als de Gülenbeweging, hoopt dat de regering van president Donald Trump niet ingaat op het uitleveringsverzoek van Turkije. Daarvan leek even sprake na de aanstelling van veiligheidsadviseur Michael Flynn. Hij had eerder lobbywerk verricht voor de Turkse regering en was voorstander van uitlevering van Gülen. Zijn ontslag -nadat bekend werd dat hij loog over zijn nauwe contacten met Rusland- heeft zijn zaak wellicht goed gedaan, zo laat Gülen weten.

