Filmoverzicht: slechte horror en intelligente sciencefiction

War for the Planet of the Apes: Sciencefiction

‘De enige goede Kong is een dode Kong’ heeft iemand in War for the Planet of the Apes op een muur geschreven. Een variant op de slogan die in het verleden op velen van toepassing was: indianen, communisten, fascisten.

Nu is het mens versus aap: intelligente (en dus bedreigende) chimpansees, gorilla’s en orang-oetans die in dit derde deel van de nieuwe Planet of the Apes-reeks opnieuw in gevecht raken met de restanten van de mensheid. Lees de recensie: De aap wordt mens, de mens een beest