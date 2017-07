Federers optredens zijn als een processie

Londen. Zijn twee grootste overgebleven concurrenten vielen op één dag weg waardoor Roger Federer als topfavoriet geldt voor de titel op Wimbledon. 35 jaar en 342 dagen oud, levende legende zonder roestvorming, jagend op een recordbrekende achtste titel. Verslag van een onverwachte dag rond Federers honderdste wedstrijd aan Church Road.

11:15 uur Een frisse wind trekt over de trainingsbanen van Aorangi Park, vliegtuigen van en naar London Heathrow werken zich door een wolkendek. In dat decor staat Roger Federer in te spelen voor zijn kwartfinale tegen de Canadees Milos Raonic, van wie hij vorig jaar in de halve finale in vijf sets verloor. Het was zijn laatste duel van 2016: daarna volgde een half jaar rust om te herstellen van een knieblessure.

Federer draait warm met coach en oud-toptienspeler Ivan Ljubicic, forehands, backhands, services, returns. Wat afstraalt van Team Federer: de ontspanning, de rust.

Federers optredens op Wimbledon hebben de kenmerken van een processie, zo aanbeden wordt hij. Voor velen geldt: ze willen hem nu live zien, nu het nog kan. Toeschouwers drukken hun neus tegen het hek van de trainingsbaan. Zo’n tien spelers uit het juniorentoernooi staan ook te kijken, zo dicht bij de meester.

11:45 uur Federer vertrekt na een half uur, de olie zit in de slagen. Martin Stepanek, coach van Tomas Berdych, maakt bij het passeren een kleine buiging. Verderop achter een hek staan tientallen fans met pet met de opdruk ‘RF’, de kledinglijn. „Roger!”, klinkt het in koor, als hij in een tunnel verdwijnt.

Ljubicic krijgt van een man tien nieuwe rackets mee voor het duel. Perfectie zit in kleine dingen: Federer pakt steeds een nieuw racket bij nieuwe ballen. Raonic begint dan aan zijn training. Hij smasht onderin het net en ramt uit frustratie de bal weg.

16:15 uur Raonic betreedt de baan, gevolgd door Federer. Het centercourt dampt nog na van de uitschakeling van titelverdediger Andy Murray door de Amerikaanse hardhitter Sam Querrey. De nummer één van de wereld kan op het einde nauwelijks meer lopen en serveren door een blessure aan zijn linkerheup. Murray sjokt en strompelt in de laatste twee sets en verliest met 3-6, 6-4, 6-7, 6-1 en 6-1. Dat betekent voor Federer: weer een concurrent minder, na de nederlaag van Rafael Nadal maandag.

Raonic begint met opslagen van 219 en 225 kilometer per uur. Zo hard, zo zuiver. Maar het kost Federer welgeteld één game om de opslag te lezen. Vanaf de tweede servicegame van Raonic voelt de Canadees de druk – het is alsof Federer weet wat zijn tegenstander denkt.

16:56 uur Ace Federer, hij wint de eerste set: 6-4. Hij speelt met Raonic, heeft op bijna alles een antwoord. De topspin backhand draait op volle toeren, de forehand is even precies als altijd. Alle routines vallen in elkaar, de service, het voetenwerk, de hoeken die hij creëert vanuit het achterveld, de volleys, het tempo. ‘Speed of response is everything’, staat op dubbeldeksbussen in Londen, een krachtterm van Wimbledon en sponsor Jaguar. Het is Federer in het kwadraat, het ongrijpbare fenomeen.

17:00 uur Federer breakt direct, het hoofd van Raonic zakt naar beneden. Als Federer even later met een schitterende backhandwinner zijn servicegame binnenhaalt zie je op de perstribune grijnzende gezichten bij het Zwitserse tennisjournaille. Fabelachtig – zie je ze denken.

Het publiek klimt uit de stoeltjes na een lange, intense rally, afgesloten met een forehandwinner door Federer. Het is officieel: we zitten in de grote Federer-show. Hij wint de tweede set met 6-2, een strafexpeditie dreigt voor Raonic.

18:12 uur Rumoer op het centercourt. Bij de wissel op 6-5 in de derde set wordt op het scorebord de opgave van Novak Djokovic tegen Berdych getoond, vanwege een blessure aan zijn rechterelleboog, na een set. Federer krijgt het mee, hij kijkt op het scherm.

Je hoort voorzichtig gejuich op de tribune. Djokovic geldt als Federers angstgegner, hij verloor hier de finales in 2014 en 2015 van de Serviër. Nu wacht Berdych, waar hij een positieve onderlinge balans tegen heeft: achttien versus zes.

Maar hij moet eerst Raonic nog verslaan, die langzaam los komt. Voor het eerst begint het op een duel te lijken. Raonic krijgt vijf breakkansen, maar Federer overleeft en haalt de tiebreak. Hij komt met 3-0 achter, lijkt even weg te zakken. Maar dan, de koning staat weer op: een wereldreturn, in een flits, zo achteloos geslagen met zijn forehand.

‘Roger, Roger, Roger’, klinkt het. Hij zit weer in de flow. Hij krijgt twee matchpoints, om 18.22 uur slaat Raonic een backhand uit: zege Federer. De twaalfde keer dat hij halve finale Wimbledon haalt, een record.

Maar belangrijker: de route naar een achtste titel ligt open. Vijf wedstrijden gespeeld: geen sets tegen, in topvorm, topfit, en drie van de vier leden van de ‘Big Four’ eruit. Wie kan Federer nog stoppen?

19:39 uur Federer draait wat rond in zijn stoel tijdens de persconferentie. Hij meed het volledige gravelseizoen, hij richtte alles op Wimbledon. Met name de tweede week, dan moest hij hier top zijn. Het pakt precies zo uit. Hoor hem. „I’m playing very well. I’m rested. I’m fresh”. Hij wel. „Then great things do happen.” Federer, op weg naar de achtste titel.