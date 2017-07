Ex-president Brazilië Lula veroordeeld tot 9,5 jaar

De voormalig president van Brazilië Luiz Inacio Lula da Silva is woensdag veroordeeld tot 9,5 jaar gevangenisstraf. Een federale rechter acht de politicus schuldig aan corruptie en witwassen, schrijft Reuters. De oud-president is nog op vrije voeten en kan in hoger beroep gaan.

Een bouwbedrijf verbouwde toen Da Silva president was voor 3,7 miljoen reales (1,1 miljoen euro) zijn strandhuis. In ruil daarvoor hielp Da Silva het bedrijf met contracten bij het semi-staatsoliebedrijf Petrobras. Da Silva heeft de aantijgingen altijd ontkend. Er lopen nog vier andere aanklachten tegen hem.

Corruptieonderzoek

Het oordeel van de rechter is een belangrijke stap in een grootschalig corruptieonderzoek bekend als Lava Jato, de Wasstraat. Vorige maand werd Antonio Palocci nog veroordeeld tot twaalf jaar celstraf. Hij sluisde als minister van Financiën smeergeld door naar de Braziliaanse Arbeiderspartij van Da Silva.

Da Silva was van 2003 tot 2010 de eerst president in Brazilië van de Arbeiderspartij. Tot het corruptieschandaal was hij uiterst populair in het land, en werd hij internationaal geprezen als een politicus die zich inzette voor meer gelijkheid in Zuid-Amerika.

Op het moment is Da Silva bezig met een rentree in de Braziliaanse politiek. Hij heeft eerder gezegd dat hij mee wil doen aan de verkiezingen van 2018. Uit een recente poll blijkt dat Da Silva ondanks het corruptieschandaal de meest favoriete kandidaat is in het land. Pas als hij in hoger beroep wordt veroordeeld, kan hij definitief niet meer meedoen aan de verkiezingen.