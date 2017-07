De gevolgen van de onthullingen over Trump jr.

Eindelijk een smoking gun, zeggen tegenstanders van Trump.

De onthullingen over de ontmoeting van Donald Trump jr. met een Russische advocaat in juni vorig jaar vormen een belangrijk nieuw bewijsstuk bij het onderzoek naar de vraag of de campagne van Donald Trump heeft samengewerkt met Rusland om de presidentsverkiezingen te beïnvloeden.

Sommigen beschouwen de ontmoeting van Trump jr. met de jurist Natalia Veselnitskaja, naar aanleiding van e-mails over een aanbod van schadelijke informatie over Hillary Clinton, zelfs als een ‘smoking gun’: bewijs dat de campagne van Trump heimelijk samenwerkte met Rusland om Clinton tegen te werken.

Heimelijke samenwerking, ofwel ‘collusion’, is op zichzelf niet illegaal, leggen juristen uit. Dat is pas het geval als er met die samenwerking een wet wordt overtreden.

Volgens sommige Amerikaanse juristen hebben Trump jr. en de andere aanwezigen bij de ontmoeting, toenmalig campagnemanager Paul Manafort en Trumps schoonzoon Jared Kushner, de wet geschonden op het gebied van campagnefinanciering in de Verenigde Staten. Die verbiedt politieke campagnes om bijdragen van buitenlandse donoren aan te nemen, of er zelfs maar om te vragen.

Volgens de wet is het buitenlanders verboden „iets van waarde” bij te dragen aan campagnes. Hoewel dat in de eerste plaats geldt voor financiële bijdragen, kunnen ook inlichtingen over de tegenstander als iets van waarde worden beschouwd, zeker als het de campagne middelen en mankracht zou kosten om die inlichtingen zelf te vergaren.

In de deze week openbaar gemaakte e-mailcorrespondentie tussen Trump jr. en Ron Goldstone, een kennis van de familie Trump, beloofde Goldstone „gevoelige informatie van hoog niveau” die paste bij „steun van Rusland en haar regering voor de heer Trump”. Dat is uit te leggen als „iets van waarde” voor de campagne.

Donald Trump jr. reageerde: „Als het is wat je zegt vind ik het geweldig.” Hoewel volgens de betrokkenen geen informatie over Clinton is verkregen, overtrad Trump jr. met die ontvankelijkheid voor informatie van buitenlandse bronnen volgens sommigen de wet op de campagnefinanciering. Manafort en Kushner, die de berichten ontvingen, zouden medeplichtig zijn omdat ze ook naar de ontmoeting zijn gekomen. Vooral de politiek ervaren Manafort had kunnen weten dat een dergelijk aanbod niet in de haak was.

Wellicht belangrijker dan de juridische gevolgen zijn echter de politieke implicaties. Nu vaststaat dat de campagne van Trump open stond voor Russische hulp, is het aannemelijker dat zijn entourage mogelijk afwist van de Russische hacks van de Democratische partij. En dat Trump geen grapje maakte toen hij Rusland vorig jaar opriep om hulp bij het opsporen van ontbrekende e-mails van Clinton.

„Uit de e-mails blijkt dat hij op de hoogte is dat de Russische regering probeert om de verkiezingen te beïnvloeden in het voordeel van Trump”, aldus Barak Cohen, een voormalige federale aanklager, over de correspondentie van Donald Trump jr. tegen The Washington Post. „Ook blijkt de intentie om het idee te overwegen om samen te werken met de Russen bij die inspanningen.”

Het is een storm in een glas water, vindt het Trump-kamp.

Ondanks de opschudding over de ontmoeting van Donald Trump jr. met een Russische advocaat naar aanleiding van een belofte van schadelijke informatie over Hillary Clinton, beschouwen sommigen de controverse rond de oudste zoon van president Donald Trump als een storm in een glas water.

„Een ontmoeting betekent nog geen complot”, zei Bradley A. Smith, een voormalig lid van de Federal Election Commission, tegen persbureau AP. Volgens een advocaat van president Trump is er „niets illegaals” aan het onderhoud.

Donald Trump jr. voerde zelf met sarcasme één van de argumenten bij zijn eigen verdediging aan op Twitter. „Ik ben duidelijk de eerste persoon ooit bij een campagne die bij een ontmoeting is geweest om informatie aan te horen over een tegenstander”, schreef hij. „Het liep op niets uit, maar ik moest wel luisteren.”

Hoewel schadelijke informatie over tegenstanders hoort bij politieke campagnes, is de bron van die informatie echter wel van belang. Campagnes gaan er meestal voorzichtig mee om, zeker als het gaat om informatie die mogelijk illegaal is verkregen. Een voormalige campagnemanager van de Republikeinse senator Marco Rubio reageerde: „Allerlei willekeurige mensen wilden me ontmoeten om geheime informatie te delen; ik was nooit stom genoeg om ze te ontmoeten.”

Een tweede argument is dat de ontmoeting volgens Trump jr. en een advocaat niets heeft opgeleverd. „Het ging nergens over”, aldus Trump jr. tegen Fox News. En hoewel advocaat Veselnitskaja door Goldstone werd omschreven als „een Russische regeringsadvocaat”, had ze volgens eigen zeggen geen banden met het Kremlin. Daar staat tegenover dat Trump jr. informatie uit hoge kringen was beloofd, en op die belofte inging.

Tot slot is volgens juristen zeker geen sprake van „verraad”, zoals de Democraat Tim Kaine, de voormalige running mate van Clinton, dinsdag zei. Van verraad is in juridische zin alleen sprake als iemand een vijand helpt waarmee de Verenigde Staten in oorlog zijn. Hoewel Rusland een geopolitieke tegenstander is van de VS, is het land geen vijand.