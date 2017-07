Job, Joris & Marieke over hun avondvullende animatiefilm over tijdreizen met de hik

Zeg ‘avondvullende Nederlandse animatiefilm’ en veel mensen zullen denken aan Als je begrijpt wat ik bedoel met Heer Bommel en Tom Poes uit 1983. Jarenlang was dat de laatste film in dat genre. Sinds een paar jaar komen er wel weer lange animatiefilms uit Nederland, maar tot nu toe alleen kinderfilms. Animatiestudio Job, Joris & Marieke gaat daar met hun moderne, frisse stijl verandering in brengen. Ze zijn bezig met hun eerste lange animatiefilm voor volwassenen, De loop der dingen. Over een paar jaar moet die in de bioscopen draaien.

Ze zijn op dit moment bezig met een subsidieaanvraag bij het Filmfonds en hopen op die manier hun film gefinancierd te krijgen.

„Een avondvullende film is wel een soort droom van ons”, zegt Joris Oprins (1980) in hun studio in Utrecht. „De Loop Der Dingen gaat over een jongen die een aandoening krijgt waardoor zijn leven niet chronologisch meer verloopt”, vertelt Marieke Blaauw (1979). „Als een dvd die op shuffle staat”, zegt Joris. „Maar niemand ziet iets aan hem, zijn lichaam wordt gewoon oud. Het lijkt op tijdreizen.”

„Ik denk dat we het alleen goed kunnen uitleggen”, zegt Job Roggeveen (1979), „door de film te maken.”

Korte films, Vimeo-première

Tot nu toe hebben Job, Joris & Marieke alleen korte films gemaakt – en die hadden al even onalledaagse verhaallijnen. In het twee minuten durende A Single Life (2014) merkt een vrouw dat ze door haar leven heen en weer kan springen als ze de grammofoonnaald op verschillende plekken op een singeltje neerzet. De film werd genomineerd voor een Oscar. En vanaf woensdagavond is die op internet te zien bij Vimeo. Want het videokanaal koos de film uit als ‘Vimeo Staff Pick Premiere’.

De trailer van ‘A Single Life’.

In de film Kop Op (2016), twintig minuten lang, vinden drie vrienden een oude wasmachine waarmee ze hun hoofden kunnen verwisselen. „We houden ervan om absurde verhalen te vertellen”, zegt Job. „We zijn ook niet de meest doorsnee animatoren. We zijn niet van jongs af aan al met tekenfilm bezig, we zijn als ontwerpers afgestudeerd.”

De drie kennen elkaar van de Design Academy in Eindhoven. Joris en Marieke zijn na hun afstuderen (in 2003 en 2002) aan de stop-motion tv-serie Nijntje gaan werken, bij Pedri Animation. Sinds 2007 hebben Job, Joris & Marieke een eigen studio. Hun eigen werk is een stuk minder zoet dan Nijntje, en lang niet altijd voor kinderen. Anomalisa (2015) is eerder een voorbeeld, een stop-motion poppenfilm over een man met existentiële liefdesproblemen, naar een scenario van en mede geregisseerd door Charlie Kaufman. „We zouden het fijn vinden als dat publiek ook naar onze film komt”, zegt Joris.

Filosofisch en absurd

„We zijn fan van mensen als Spike Jonze en Charlie Kaufman”, zegt Job. Die maakten respectievelijk ook Her, waarin een man verliefd wordt op het slimme besturingssysteem van zijn computer, en Being John Malkovich, waarbij mensen toegang tot het hoofd van acteur John Malkovich te koop aanbieden.

„Filosofisch en absurd”, zegt Marieke.

„Maar wel over het echte leven”, zegt Job. „We zien animatie niet als genre, maar als techniek.”

Een indruk van animaties van Job, Joris & Marieke.

„Het gaat uiteindelijk om een goed verhaal”, zegt Marieke. „Het zou niet uit hoeven maken of een film geanimeerd is of live action. Al gaat dat misschien niet helemaal op voor een prachtige film als The Red Turtle, die zou in live action doodslaan”, zegt Joris over de succesvolle sprookjesachtige animatiefilm uit 2016 van Michael Dudok de Wit, over een schipbreukeling op een onbewoond eiland (een Frans-Japanse productie).

De film’De loop der dingen’ zal gaan over een jongen wiens leven niet chronologisch verloopt

Job, Joris & Marieke zijn al ruim een jaar bezig aan hun nieuwe film. Ze schreven een treatment en scenarioschrijver Mieke de Jong heeft naar aanleiding daarvan het script geschreven. Met oude fotoboeken bij de hand hebben ze al enkele interieurs uit verschillende perioden tussen 1950 en 2000 minutieus in de computer nagebouwd, elk met een heel eigen stemming en kleurstelling. En ze hebben al een paar voorbeeldscènes geanimeerd om aan het Filmfonds te laten zien. „Want als je een scenario leest van een animatiefilm”, zegt Joris, „dan moet je wel onze ontwerpen voor je zien, en niet bijvoorbeeld Gijs Scholten van Aschat.”

Nieuwe mensen aannemen

Later in het proces zullen ze extra computers moeten kopen, extra studioruimte huren en vijftien nieuwe mensen aannemen. „We hebben zelfs al een boek gehaald over leiding geven”, zegt Joris. Dan volgen nog de audities voor de stemacteurs, iets waar ze pas sinds hun vorige film Kop Op ervaring mee hebben. En Job doet zoals altijd de muziek; de vele keyboards in de studio zijn van hem, zijn soloproject ‘Happy Camper’ won in 2011 een Edison. Job volgt al een online masterclass bij Hans Zimmer, die onder meer de muziek schreef voor de sciencefictionfilm Inception, over mensen die ideeën uit iemands bewustzijn kunnen stelen als diegene droomt – typisch het soort verhaal dat Job, Joris & Marieke aanspreekt.