Brussel wil toezicht op Griekse begroting staken

De Griekse overheidsbegroting staat binnenkort waarschijnlijk niet meer onder toezicht van Brussel. De Europese Commissie heeft dinsdag opgeroepen om Griekenland onder de zogeheten buitensporig tekortprocedure (EDP) vandaan te halen. De Commissie vindt het tijd voor die stap, omdat de Grieken geen begrotingstekort meer hebben.

In 2016 had Griekenland een begrotingsoverschot van 0,7 procent. Een groot verschil met zeven jaar eerder, toen er in de Griekse begroting nog een gat van 15,1 procent gaapte. Dat was het grootste begrotingstekort van alle Europese landen en ver boven de limiet van 3 procent die de EU hanteert. Daarom werd Griekenland onder toezicht geplaatst van de EDP. De EU-lidstaten moeten nog akkoord gaan met het advies van de Commissie het toezicht weer op te heffen.

Landen die onder de EDP zijn geplaatst, moeten een plan opstellen waarin staat hoe ze hun begroting op orde denken te krijgen. De staten moeten zichzelf daarbij strakke deadlines opleggen. Wanneer een land zich niets aantrekt van de EDP-geboden, kan het een boete krijgen. Dat is echter nog nooit voorgekomen. De EDP is onderdeel van het Stabiliteits- en Groeipact, een pakket afspraken die de stabiliteit van de euro moeten waarborgen.

Steunpakket

Griekenland heeft zijn begroting op weten te poetsen door zwaar te bezuinigen. Het land kon niet anders: snijden in de overheidsuitgaven was een vereiste voor het steunpakket van 86 miljard euro dat de Grieken in 2015 van de EU hebben gekregen. De Europese Commissie denkt dat de maatregelen die Griekenland heeft genomen, ervoor zullen zorgen dat begroting ook in de toekomst op orde blijft.

Eurocommissaris Pierre Moscovici (Economische en Financiële Zaken) spreekt van een “zeer symbolisch moment voor Griekenland”.

“Nadat het Griekse volk vele jaren lang offers heeft gebracht, plukt het land nu eindelijk de vruchten van zijn inspanningen.”

Dat Griekenland nu af is van het begrotingstoezicht, wil nog niet zeggen dat het land geen economische problemen meer heeft. Mede door de Europese noodsteun is de staatsschuld nog altijd torenhoog. Ze zit al een paar jaar net onder de 180 procent van het bruto binnenlands product, oftewel drie keer hoger dan Europa acceptabel vindt.

Behalve van Griekenland controleert Brussel momenteel van nog drie andere landen de begroting, namelijk Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje. Dat eerste land valt sinds 2008 onder het programma, de laatste twee sinds 2009. Eerder dit jaar werden Kroatië en Portugal van EDP-toezicht ontdaan. Nederland was twee keer onderworpen aan de procedure, van 2002 tot 2005 en van 2009 tot 2014.