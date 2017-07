Barnier: Britten moeten verplichtingen nakomen

Het wordt voor de Europese Unie lastig om een toekomstige relatie op te bouwen met de Britten als zij hun financiële verplichtingen niet willen nakomen. Met die boodschap reageerde EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier woensdag op de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson. Die zei dinsdag dat de EU “kan fluiten naar haar geld” als de EU verwacht dat de Britten een hoge ‘scheidingsrekening’ gaan betalen voor de Brexit.

Als Europese lidstaat is het Verenigd Koninkrijk verschillende financiële verplichtingen aangegaan. Daaraan moet het land ook na de Brexit voldoen, vindt de EU. Barnier wil daarom onderhandelen over een soort scheidingsrekening. Volgens schattingen kan die oplopen tot tientallen miljarden euro’s. Johnson noemt dergelijke bedragen echter “buitensporig” en vindt dat de eisen “lijken op afpersing”.

Barnier reageerde daar woensdag snedig op: “Ik hoor geen gefluit, ik hoor alleen een klok tikken”, zei hij verwijzend naar de twee jaar die er staan voor de onderhandelingen en die inmiddels zijn ingegaan.

Gesprekken over drie thema’s

Volgens Barnier is het van belang dat er op alle onderhandelingsterreinen “voldoende vooruitgang” wordt geboekt vooraleer er gepraat kan worden over toekomstige handelsrelaties met de Britten. De Brexit-gesprekken concentreren zich volgens hem vooral rond drie thema’s: de rechten van EU-inwoners in het VK, de kwestie over de grens tussen Noord-Ierland en Ierland en dus de uiteindelijke financiële afrekening.

“Deze onderwerpen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vooruitgang op twee van de drie thema’s is onvoldoende om een nieuwe fase in te gaan. Hoe ga je anders een blijvende relatie opbouwen met een land waar je geen vertrouwen in hebt?”

Het VK heeft aangeboden om EU-burgers in het land een speciale status te bieden onder Brits recht. Barnier is echter van mening dat het Europees Hof van Justitie leidend moet zijn bij handhaving van hun rechten. Londen is daar niet van overtuigd.