Baas van pitbull die meisje beet krijgt werkstraf

De 36-jarige eigenaresse van de pitbull die vorig jaar een zesjarig meisje in haar gezicht beet, krijgt 180 uur werkstraf, waarvan 60 uur voorwaardelijk. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag geoordeeld.

Ook moet de vrouw bijna 9.000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer en haar familie.

De rechtbank oordeelt dat de vrouw onvoorzichtig is geweest door haar pitbull, Charley, op 31 juli vorig jaar los te laten lopen in een gemeenschappelijke tuin van het appartementencomplex waarin zij woonde.

De tuin is met een hek afgesloten, maar het buurmeisje kroop tussen de spijlen door en werd daarna meermaals in haar gezicht gebeten door de pitbull. Zij zal waarschijnlijk in de toekomst medische behandelingen moeten ondergaan en het is nog maar de vraag of zij volledig zal herstellen, aldus de rechter. Er wordt ook vermoed dat zij een posttraumatische stressstoornis heeft opgelopen.

Minder hondenbeten

Voor het gezin van het slachtoffer is het incident evenzeer schokkend en traumatisch geweest – in het bijzonder voor haar ouders, die hebben gezien hoe hun dochter meermalen door de hond gebeten werd.

Volgens de rechter wist de eigenaresse dat de pitbull een verleden van mishandeling had en daarom niet ongevaarlijk was. Ook had zij moeten beseffen er andere mensen in de tuin aanwezig konden zijn.

De familie van het meisje is blij met de uitspraak. „Voor de ouders is het belangrijk dat er een signaal is afgegeven aan de bezitters van dit soort potentieel gevaarlijke honden”, zegt hun advocaat Arlette Schijns. „Hun verantwoordelijkheid is nu vast komen te staan. Onze volgende stap is om de tafel met het dierenasiel, want die lijkt steken te hebben laten vallen. Plaats deze hond niet in een kinderrijke omgeving, stond in het advies van het asiel. Wij willen weten hoe dit toch heeft kunnen gebeuren.”

De advocaat van de eigenaresse wil niet reageren op de uitspraak.

In mei presenteerde demissionair staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken, PvdA) een pakket aan maatregelen waarmee het kabinet het aantal hondenbeten hoopt terug te dringen. Zo moeten eigenaren van 21 agressieve hondenrassen vanaf komend jaar op opvoedcursus. Gemeenten krijgen bovendien de mogelijkheid hun eigen maatregelen tegen de dieren in te stellen, zoals een muilkorfplicht of gebiedsverbod. Van Dam wil bijtende honden niet bij voorbaat laten afmaken, zoals was geadviseerd. Een hond kan opgehitst zijn.