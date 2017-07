Andy Murray uitgeschakeld op Wimbledon

Andy Murray is woensdag uitgeschakeld in de kwartfinales van Wimbledon. De Amerikaan Sam Querrey was in vijf sets te sterk. De titelverdediger ging geplaagd door een heupblessure ten onder met 6-3, 4-6, 7-6, 1-6, 1-6.

De 29-jarige Querrey was als 24ste geplaatst voor het grastoernooi in Londen. Op een grandslam was hij tot nu toe nooit verder gekomen dan de kwartfinales. Vorig jaar schakelde hij op Wimbledon ook al de titelverdediger uit toen hij in de derde ronde na bijna drie uur tennissen, door de regen verspreid over twee dagen, Novak Djokovic versloeg.

Heupproblemen

Sam Querrey viert zijn overwinning op Andy Murray. Foto Daniel Leal-Olivas/AFP

Tweevoudig Wimbledon-winnaar Murray bood in de eerste helft van de wedstrijd substantiële tegenstand voor Querrey, en wist nog twee sets te winnen. Gedurende de wedstrijd kreeg de Schot steeds meer last van een blessure aan zijn heup, die zijn spel zichtbaar bemoeilijkte. De laatste twee sets was Murray kansloos.

Murray op weg naar uitschakeling 5-1 achter in 5e set tegen Querrey. Kan nauwelijks meer lopen en serveren door problemen linkerheup — Steven Verseput (@StevenVerseput) July 12, 2017

Querrey neemt het vrijdag op tegen de winnaar van de kwartfinale tussen Gilles Muller en Marin Cilic. Die wedstrijd is nog bezig.

Dit bericht wordt uitgebreid.