Zwitsers nemen kaasmaker Vika over

De Nederlandse kaasmaker Vika komt in Zwitserse handen. Het bedrijf met hoofdkantoor in Ede wordt voor een onbekend bedrag overgenomen door Givaudan, een Zwitserse producent van geur- en smaakstoffen. De overname moet in de tweede helft van dit jaar worden afgerond.

Vika maakt kaasingrediënten en fonds die worden gebruikt in onder meer koekjes, chips, pizza’s, pasta’s, soepen en sauzen. Het bedrijf maakt daarvoor producten als kaaspoeder, smeltkaas en kaasvervangers. Bij het Nederlandse bedrijf, dat in private handen is, werken meer dan tweehonderd mensen verdeeld over vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland. Vika draaide in 2015 een omzet van bijna 57 miljoen euro en behaalde een winst van 4,5 miljoen euro.

Givaudan is naar eigen zeggen wereldleider in de voedingsindustrie op het gebied van het creëren van smaken en geuren. Er werken meer dan tienduizend mensen verdeeld over meer dan 95 landen. Het Zwitserse bedrijf behaalde vorig jaar een omzet van 4,3 miljard euro.